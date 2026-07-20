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놀데이 해외여행·공연·전시 혜택 총출동…최대 74%↓

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이철현 기자

승인 : 2026. 07. 20. 16:31

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[첨부] NOL 여름 맞춤 NOLDAY 혜택 마련
놀유니버스가 운영하는 놀(NOL)이 연중 최대 여행·여가 할인 캠페인 '놀데이(NOLDAY)'를 통해 해외여행, 공연·전시 관련 혜택을 선보인다.

20일 놀유니버스에 따르면 이날부터 26일까지 서울·부산·제주 등 전국 각지의 프리미엄 호텔을 최대 74% 할인된 가격에 선보인다. 제휴카드·간편결제 서비스를 이용하면 최대 3만원 추가 할인 혜택도 받을 수 있다.

해외여행 카테고리에서는 일본 도쿄 롯폰기 힐즈 전망대, 오사카 미라클 월드 디지털 아트 뮤지엄 입장권 등 다양한 투어·액티비티를 최대 50% 특별 할인가에 마련했다.

관광과 자유여행을 결합한 도쿄·오사카·삿포로·오키나와 등 패키지 상품을 선보이고 패키지 5% 할인 쿠폰을 상시 제공한다. 매일 오전 10시 선착순으로 해외 항공권 50%, 해외 숙소 10% 할인 쿠폰을 발급한다.

NOL 라이브에서도 21일부터 23일까지 아시아나항공, 베트남 숙소·항공·투어 풀패키지, 파라타항공 일본·동남아 노선 특집 방송을 순차적으로 진행한다.

공연·전시 부문의 경우 뮤지컬 '드라큘라', '나 혼자만 레벨업 온 아이스(on ICE)', 연극 '마트로시카' 등을 최대 55% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 매일 오전 10시 선착순으로 1만1000원의 쿠폰팩을 지급하고 첫 티켓 구매 고객에게 2000원 웰컴 쿠폰을 제공한다.

조미선 놀유니버스 마케팅그룹장은 "앞으로도 시즌과 고객 취향을 반영한 다양한 프로모션을 지속 선보일 계획"이라고 말했다.
이철현 기자

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