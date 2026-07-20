요기요, ‘메가적립 썸머위크’ 진행…통합 장바구니 경험

[이미지] 요기요, 통합 장바구니 혜택 더한 '메가적립 썸머위크' 진행 1

요기요가 내달 30일까지 '메가적립 썸머위크'를 진행한다.20일 요기에 따르면 이번 프로모션은 최근 선보인 통합 장바구니를 보다 많은 고객들이 경험할 수 있도록 마련했다. 통합 장바구니는 여러 가게 메뉴를 장바구니에 담아 간편하게 보관하고 비교할 수 있는 기능이다.'장바구니 릴레이 챌린지'는 요기요 앱에서 장바구니에 음식점 2곳 이상의 메뉴를 담은 뒤 첫 번째 주문 후 15분 이내 두 번째 주문까지 완료하면 참여할 수 있다. 메뉴를 비교한 뒤 원하는 순서대로 이어서 주문하면 주문 건당 500포인트를 무제한으로 추가 적립받을 수 있다.'친구 초대 이벤트'도 진행한다. 요기요 앱 초대 링크를 공유해 친구가 클릭하면 초대한 고객과 친구 모두에게 각각 100포인트를 지급한다. 친구를 초대할수록 적립 혜택도 커져 최대 100명의 친구를 초대해 총 1만 포인트까지 받을 수 있다.인기 브랜드를 더욱 합리적인 가격에 즐길 수 있는 주차별 메가핫딜도 이어진다. BBQ치킨은 오는 26일까지 배달과 포장 주문 시 최대 7000원 할인 혜택을 제공한다. 같은 기간 요기더적립에서 1만5000원 이상 주문하면 주문 횟수에 따라 최대 5000포인트를 받을 수 있다.이와 함께 오는 31일까지 네이버페이로 5만원 이상 결제한 고객에게는 결제 금액의 최대 5%를 3000포인트까지 추가 적립해준다.김혜정 요기요 CMO는 "여러 가게의 메뉴를 손쉽게 비교하고 다양한 할인·적립 혜택까지 누리며 더욱 실속 있는 주문을 경험하시길 바란다"고 말했다.