닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

요기요, ‘메가적립 썸머위크’ 진행…통합 장바구니 경험

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260720010007109

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 07. 20. 16:42

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[이미지] 요기요, 통합 장바구니 혜택 더한 '메가적립 썸머위크' 진행
요기요가 내달 30일까지 '메가적립 썸머위크'를 진행한다.

20일 요기에 따르면 이번 프로모션은 최근 선보인 통합 장바구니를 보다 많은 고객들이 경험할 수 있도록 마련했다. 통합 장바구니는 여러 가게 메뉴를 장바구니에 담아 간편하게 보관하고 비교할 수 있는 기능이다.

'장바구니 릴레이 챌린지'는 요기요 앱에서 장바구니에 음식점 2곳 이상의 메뉴를 담은 뒤 첫 번째 주문 후 15분 이내 두 번째 주문까지 완료하면 참여할 수 있다. 메뉴를 비교한 뒤 원하는 순서대로 이어서 주문하면 주문 건당 500포인트를 무제한으로 추가 적립받을 수 있다.

'친구 초대 이벤트'도 진행한다. 요기요 앱 초대 링크를 공유해 친구가 클릭하면 초대한 고객과 친구 모두에게 각각 100포인트를 지급한다. 친구를 초대할수록 적립 혜택도 커져 최대 100명의 친구를 초대해 총 1만 포인트까지 받을 수 있다.

인기 브랜드를 더욱 합리적인 가격에 즐길 수 있는 주차별 메가핫딜도 이어진다. BBQ치킨은 오는 26일까지 배달과 포장 주문 시 최대 7000원 할인 혜택을 제공한다. 같은 기간 요기더적립에서 1만5000원 이상 주문하면 주문 횟수에 따라 최대 5000포인트를 받을 수 있다.

이와 함께 오는 31일까지 네이버페이로 5만원 이상 결제한 고객에게는 결제 금액의 최대 5%를 3000포인트까지 추가 적립해준다.

김혜정 요기요 CMO는 "여러 가게의 메뉴를 손쉽게 비교하고 다양한 할인·적립 혜택까지 누리며 더욱 실속 있는 주문을 경험하시길 바란다"고 말했다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

기체결함에 발 묶인 다낭발 ‘이스타항공’…승객 183명 6시간 ‘깜깜이 대기’

이동진 “안 쓴 영화평·별점 떠돈다”…‘호프’ 가짜 후기 확산 직접 해명

‘무적함대’ 스페인, 16년 만에 세계 정상 탈환… 메시 준우승 마침표

‘당무개입’ 논란 뻔한데…李, 與‘청년 기탁금’ 비판한 이유는

밀양 장비임차 용역 사기 의혹 수사 논란…실무자 송치에도 ‘편파수사’ 의혹 확산

미·이란 전면전 문턱…요르단·쿠웨이트 전장화 속 호르무즈 공동관리안 부상

미, 이란 9일째 ‘응징 공습’…호르무즈 유조선 폭발로 확전 악순환

지금 뜨는 뉴스

중국인 수십명이 우르르…인천공항 ‘집단 새치기’ 골치

“AI호황 끝나지 않는다”…TSMC, 美에 148조 추가베팅

상반기 외식 소비 트렌드…“아메리카노·햄버거가 대세”

무심코 차에 둔 이 물건들, 햇볕 뜨거운 여름엔 조심해야

배달의민족 주인 바뀐다…우버, 딜러버리히어로 인수 추진