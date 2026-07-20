세라젬, 웰스토어 용인기흥점 리뉴얼…카레클린트와 콜라보 쇼룸 오픈

(사진자료4) 세라젬 웰스토어 용인기흥점 리뉴얼한 모습 0 리뉴얼 오픈한 세라젬 웰스토어 용인기흥점. /세라젬

세라젬이 지난해 오픈한 웰스토어 용인기흥점을 리뉴얼하고 라이프스타일 가구 브랜드 카레클린트와 콜라보한 쇼룸을 공개했다.20일 세라점에 따르면 이번 리뉴얼은 결혼, 이사 등을 앞두고 건강한 주거공간을 구성하고자 하는 고객을 겨냥해 헬스테리어(헬스+인테리어) 트렌드를 반영한 인테리어 영감을 제공하는 쇼룸으로 탈바꿈한 것이 특징이다.특히 마스터 V 컬렉션과 파우제 M 컬렉션 등 세라젬 헬스케어 가전과 카레클린트 가구의 조화를 통해 거실, 침실, 서재 등의 공간을 실제 집과 가깝게 연출해 라이프스타일에 맞는 일상공간을 제안한다.웰스토어 용인 기흥점에 전시된 카레클린트는 원목을 활용하는 등 내구성을 기본으로 제품이 아름답게 표현될 수 있도록 디자인 감성을 더한 소파, 테이블 등을 선보이는 가구 브랜드다.개인의 라이프스타일에 맞는 다양한 인테리어 컨셉과 공간을 확인할 수 있도록 카레클린트와 콜라보한 거실 공간은 4개 마련했으며 서재 공간과 침실 공간도 각각 4개, 3개 선보였다.웰스토어 용인기흥점에서는 체험에 완전히 몰입할 수 있는 마스터존, 파우제존 등 체험 공간을 비롯해 현재 건강 상태를 체크해볼 수는 세라체크존 등도 운영하고 있다.세라젬 관계자는 "앞으로도 세라젬 브랜드 경험을 확장하고 고객의 구매 결정에 도움이 되는 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.