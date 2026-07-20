닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 종교

태고종, 유네스코 세계유산위서 영산재로 우리 소리 알리다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260720010007127

글자크기

닫기

부산 황의중 기자

승인 : 2026. 07. 20. 17:11

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

태고종 영산재보존회, 홍보 부스 통해 영산재 알려
세계유산위원회 대한민국관 개막 첫날 첫 공연 맡아
현성스님 "영산재 범패는 우리의 고유한 소리"
clip20260720153346
부산 벡스코 유네스코 세계유산위원회 홍보관 '대한민국관'에서 기념촬영하는 태고종 신촌 봉원사 주지 현성스님(앞줄 네 번째)과 영산재보존회 스님들. 이들은 20일 홍보관 첫 공연으로 영산재를 시연했다./사진=황의중 기자
"영산재에서 쓰이는 불교 음악인 범패는 판소리·시조와 더불어 우리의 고유한 소리다. 이처럼 소중한 한국 문화를 알리는 뜻깊은 행사에 동참할 수 있게 돼 기쁘게 생각한다."(태고종 서울 신촌 봉원사 주지 현성스님)

한국불교태고종이 한국에서 처음으로 열린 유네스코(UNESCO) 세계유산위원회(19일~29일)를 맞아 '우리의 소리'를 전 세계에 알렸다.

태고종 신촌 봉원사와 사단법인 국가무형유산 영산재보존회는 20일 부산 벡스코 제1전시실에 마련된 홍보관인 '대한민국관(K-Heritage House)'에서 개막을 기념하는 첫 공연으로 유네스코 인류무형유산인 영산재를 시연했다.

영산재는 석가모니 부처님이 인도 영취산에서 설법한 일화를 재현한 종교의식이다. 특히 한국불교태고종 서울 신촌 봉원사는 지난 30여 년 동안 영산재를 전승·시연해 왔다. 이로써 영산재는 1973년 국가무형유산로 지정됐으며, 2009년 유네스코 세계무형문화유산에 등재됐다. 영산재는 돌아가신 이의 극락왕생을 기원하는 재이면서 모든 살아있는 생명과 공동체의 평안을 비는 의식이다. 이 때문에 봉원사는 매년 6월 6일 현충일을 맞아 국태민안·남북평화·세계평화를 기치로 내걸고 영산재를 시연하고 있다.

영산재는 제대로 시연하려면 최소 하루 이상이 걸린다. 불법(佛法)을 수호하는 사천왕·팔부신중 등 호법성중(護法聖衆)을 청하는 '시련(侍輦)' 의식, 영가들을 부르는 '대령'에 이어 준비한 공양을 받고 그 보답으로 법공양을 베푸는 '식당작법', 육법공양과 음성공양으로 등이 행해지는 '영산작법'과 영가에 공양을 베푸는 '시식', 재단에 모신 불보살과 영가 등을 돌려보내는 '봉송' 등 단계별로 범패와 천수바라, 나비춤 등 다양한 작법무를 행해야 한다. 여러 단체가 연달아 공연해야 하는 상황에서 태고종 영산재보존회는 최대한 범패·작법무(의례에 쓰이는 춤)의 정수를 뽑아 30분가량 공연했다.

태고종 영산재보존회는 공연이 끝난 후에도 안내를 이어갔다. 전시 부스에서 전통 의복을 한 채 시민들과 함께 사진을 촬영하고, 미국·일본·프랑스·벨기에·부탄·중국 등서 공연한 영산재 사진과 현충일 봉원사에서 행한 영산재 영상을 통해 관람객의 이해를 도왔다.

처음 영산재를 본 30대 부산 여성은 "불교에 익숙하다고 생각했는데 빨간 가사와 의례복 등이 색다르고 멋있는 것 같다"고 말했다. 아이와 함께 온 부부는 "한국 사람이면서도 한국 문화를 너무 몰랐던 것 같다"며 공연 후 느낀 감동을 표현했다.

영산재보존회장이자 봉원사 주지 현성스님은 "짧은 시간 안에 표현해야 해서 천수경·신묘장구대다라니를 염송하며 천수바라를 위주로 시연했다"며 "아쉬움은 남은 기간 영산재 홍보 부스를 통해 책자를 배포하고 외국어 통역을 통해 널리 알리는 것으로 대신하겠다"고 말했다. 그러면서 "영산재 전통을 보존하고 알리는 역할을 앞으로도 지속해 나갈 것"이라고 강조했다.

한편, 유네스코 세계유산위원회는 세계유산 등재와 보존·관리 정책을 결정하는 유네스코 세계유산협약의 최고 의사결정기구다. 올해 회의는 오는 29일까지 부산 벡스코 일대에서 열리며, 위원국 21개국을 비롯해 세계유산협약 가입국 대표단과 참관인 등 약 3000명이 참석한다.
clip20260720155033
대한민국관 스테이지에서 공연하는 영산재보존회 스님들./사진=황의중
clip20260720155109
증명법사의 수인과 함께 시작하는 영산재 내 천수바라 의식./사진=황의중 기자
clip20260720155144
법고 춤을 시연하는 태고종 비구니 스님./사진=황의중 기자
clip20260720155427
태징의 반주에 맞춰 범패를 부르는 신촌 봉원사 주지 현성스님./사진=황의중 기자
clip20260720155510
영산재 홍보 부스를 찾은 관람객과 기념촬영하는 영산재보존회 스님들./사진=황의중 기자
황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

기체결함에 발 묶인 다낭발 ‘이스타항공’…승객 183명 6시간 ‘깜깜이 대기’

이동진 “안 쓴 영화평·별점 떠돈다”…‘호프’ 가짜 후기 확산 직접 해명

‘무적함대’ 스페인, 16년 만에 세계 정상 탈환… 메시 준우승 마침표

‘당무개입’ 논란 뻔한데…李, 與‘청년 기탁금’ 비판한 이유는

밀양 장비임차 용역 사기 의혹 수사 논란…실무자 송치에도 ‘편파수사’ 의혹 확산

미·이란 전면전 문턱…요르단·쿠웨이트 전장화 속 호르무즈 공동관리안 부상

미, 이란 9일째 ‘응징 공습’…호르무즈 유조선 폭발로 확전 악순환

지금 뜨는 뉴스

중국인 수십명이 우르르…인천공항 ‘집단 새치기’ 골치

“AI호황 끝나지 않는다”…TSMC, 美에 148조 추가베팅

상반기 외식 소비 트렌드…“아메리카노·햄버거가 대세”

무심코 차에 둔 이 물건들, 햇볕 뜨거운 여름엔 조심해야

배달의민족 주인 바뀐다…우버, 딜러버리히어로 인수 추진