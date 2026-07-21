삼성전자, 올해의 에너지위너상서 대상…8년 연속 수상 쾌거

비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로 에어컨

대상과 함께 기후에너지환경부 장관상도

삼성전자, 고효율 AI 가전으로 8년 연속 에너지대상 수상(1) 0 삼성전자가 고효율 AI 가전으로 8년 연속 에너지대상 수상했다. 사진은 에어컨 제품. /삼성전자

삼성전자가 올해의 에너지위너상에서 '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로' 에어컨으로 에너지대상을 수상했다. 회사의 수상은 8년 연속 기록이다.21일 삼성전자는 소비자시민모임이 주최하고 기후에너지환경부, 한국에너지공단이 후원하는 제29회 올해의 에너지위너상에서 대상을 수상했다고 밝혔다. 회사는 해당 제품으로 기후에너지환경부 장관상도 함께 수상했다. 이 외에도 생활 가전 등으로 전체 10개 부문에서 수상의 영예를 안았다.먼저 에너지대상을 받은 '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로' 에어컨은 AI 기술과 첨단 센서를 기반으로 사용 환경을 분석해 에너지 사용을 최적화하는 게 특징이다. 대표 기능인 부재 절전은 제품에 탑재된 모션 레이더로 사용자의 활동량이나 부재 여부를 감지한다. 일정 시간 동안 움직임이 없으면 냉방을 약하게 유지하거나 전원을 꺼 최대 42%까지 에너지 사용량을 절감한다.삼성전자 측은 "지난해 선보인 쾌적제습 기능은 습도 센서를 활용해 냉매를 정교하게 제어함으로써 열교환기를 필요한 만큼만 냉각해 기존 제습 기능 대비 최대 30%의 에너지 사용량을 절감한다"며" 실내 온도를 균일하게 유지하면서 불필요한 냉기 발생도 줄일 수 있다"고 설명했다.회사의 또 다른 수상작인 '인피니트 라인 후드일체형 인덕션'은 올해 4월 새롭게 선보인 제품으로 전체 화구 동시 사용 시 최대 7400W의 강력한 화력에도 에너지 소비효율 1등급을 구현한다.이 제품은 인덕션 중앙에 후드가 내장돼 조리 중 발생하는 연기와 냄새를 효과적으로 제거한다. 후드에 탑재된 공기질 센서가 요리 중 발생하는 총휘발성유기화합물을 감지해 흡입력을 자동으로 조절하는 '스마트 모드'를 지원한다. 원격으로 전원을 끌 수 있는 기능과 끓음 감지 기능으로 안전성과 사용 편의성도 있다.문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "2019년부터 8년 연속 에너지대상을 수상하며 고효율 생활가전 기술 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "차별화된 에너지 기술을 지속 발전시켜 혁신적인 에너지 솔루션을 선보일 것"이라고 말했다.