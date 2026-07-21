LG전자, 올해의 에너지위너상서 대거 수상…10년 연속 최다 수상 기록

대상 3개 등 전체 12개 본상 수상해

LG휘센 AI 오브제컬렉션 에어컨 등

[사진1]LG전자, AI_고효율 기술로 ‘에너지위너상’ 12관왕...10년 연속 업계 최다 수상 기록 0 LG전자가 AI와 고효율 기술로 에너지위너상서 12관왕을 했다. 10년 연속 업계 최다 수상 기록이다. /LG전자

LG전자가 올해의 에너지위너상에서 또 다시 대거 수상을 하면서 10년 연속 업계 최다 수상을 기록했다. 인공지능(AI)과 혁신 솔루션을 앞세워 에너지 고효율 기술 리더십을 인정받은 결과다.21일 LG전자는 소비자시민모임이 주최하고 기후에너지환경부·한국에너지공단이 후원하는 제29회 올해의 에너지위너상에서 최고상에 해당하는 대상 3개 등 전체 12개의 본상을 수상했다고 밝혔다.이번 수상작은 LG 휘센 AI 오브제컬렉션(타워I) 에어컨으로 대상과 정부 포상인 기후에너지환경부 장관상을 받았다. 이는 온도와 습도를 한 번에 제어하는 AI콜드프리 기능을 최초로 탑재한 제품으로, 고효율 실내기·실외기 기술을 적용한 게 특징이다. 동급 냉방 능력을 갖춘 제품 대비 냉방 효율을 최대 13% 높이고, 전기요금을 최대 11.5% 절감한다.LG 이페이퍼 디스플레이는 대상과 한국에너지공단 이사장상에 선정됐다. LG전자 측은 "종이 포스터와 비슷한 질감을 재현하면서 전력 공급 없이도 화면을 유지하는 상업용 디스플레이"라며 "초저전력 시스템 제어 기술과 고효율 배터리 관리 기술 등으로 기존 디지털 사이니지 대비 99% 이상 소비전력을 절감한다"고 설명했다.출시를 앞둔 LG 디오스 AI 오브제컬렉션 식기세척기 신제품도 대상으로 뽑혔다. 이는 에너지위너 시상을 시작한 지난 1997년 이래 식기세척기가 대상을 받은 첫 사례다. 이 제품은 건조 성능을 높이면서도 전기 사용량을 기존 대비 약 10% 줄이는 새로운 건조기술을 적용했다. 내부 구조를 최적화해 전기뿐 아니라 물 사용량도 약 18% 줄이고 세척 시간은 기존 대비 약 24분 줄였다.이 외에 냉매 열교환 구조와 얼음 저장고 제어기술을 최적화해 기존 제품 대비 월 소비전력 약 24% 절감이 가능한 LG퓨리케어 오브제컬렉션 얼음정수기, 고성능 단열 기술과 효율적인 냉기 순환 설계·압축기 최적 제어 기술 연계로 지난해 출시된 핏 앤 맥스 냉장고 대비 에너지를 22% 이상 저감한 LG 디오스 AI 오브제컬렉션 스템 베이직 냉장고 핏 앤 맥스 컨버터블 드로어가 에너지 기술상 등을 각각 받았다.정재웅 LG전자 고객가치혁신부문장은 "에너지 효율을 높이는 차별화된 기술혁신을 통해 지속가능한 미래에 기여할 수 있는 제품과 솔루션을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.