네이버클라우드, 고려대와 국방 AI 사업 추진…합참 AX 거점 참여

C5ISRT융합연구센터와 업무협약…200억원 규모 사업 공동 추진

합참 군·산·학 협력센터 참여·AI 지휘통제 기술 개발

2027년 합동지휘통제체계 선행 연구·전문인력 양성 협력

[이미지] 네이버클라우드, 고려대와 손잡고 합참 AX 거점사업 본격 착수 0 (왼쪽부터) 강석중 고려대학교 기술경영전문대학원 교수, 김유원 네이버클라우드 대표가 고려대학교 C5ISRT융합센터와 전장 분야 핵심기술 연구 및 KCCS 사업공동 추진을 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다./네이버클라우드

네이버클라우드가 고려대학교와 손잡고 국방 인공지능 전환 사업에 본격 나선다. 자체 AI·클라우드 기술과 고려대의 국방 연구 역량을 결합해 지휘통제체계 고도화와 국방 특화 AI 기술 개발을 추진한다는 계획이다.21일 네이버클라우드는 지난 20일 고려대학교 기술경영전문대학원 국방기술경영학과 C5ISRT융합연구센터와 국방 C5ISRT 분야 산학협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 양측은 총 200억원 규모의 국방 AI 핵심 사업을 공동 추진할 예정이다.C5ISRT는 지휘와 통제, 통신, 컴퓨터, 사이버, 정보, 감시, 정찰, 표적처리를 통합한 지휘통제·전장인식 체계를 뜻한다. 고려대 C5ISRT융합연구센터는 국방기술경영 분야에서 약 40년간 연구를 이어온 강석중 교수가 이끄는 전문 연구조직이다.네이버클라우드는 이번 협약을 통해 고려대의 국방 연구 전문성을 더해 실전형 AI 기술과 차세대 지휘통제체계를 공동 개발할 계획이다. 주요 협력 분야는 합참 군·산·학 협력센터 참여와 초거대 AI 기반 지휘통제체계 기술 개발, 2027년 합동지휘통제체계(KCCS) 사업에 필요한 핵심 기술의 선행 연구개발이다.합참 군·산·학 협력센터는 국방부가 국방데이터를 활용해 민·군 AI 협력을 추진하는 국방 AX 거점 가운데 하나다. 국방부는 서울 용산과 판교, 대전, 양재, 부산 등 전국 5개 지역에 AX 거점을 구축할 예정이다. 네이버클라우드는 고려대와 함께 합참 거점 구축에 참여해 군과 공동 연구체계를 마련하고 국방 특화 AI 기술을 발굴·실증한다는 방침이다.양측은 국방 공용·표준 플랫폼 구축 연구도 함께 수행한다. 국방 기술과 방위산업 전문인력 양성을 위한 교육과정을 공동 운영해 연구개발부터 실증, 사업화, 인력 양성까지 협력 범위를 확대할 계획이다.김유원 네이버클라우드 대표는 "고려대 C5ISRT연구센터와의 협력을 통해 국방 핵심사업 참여 기반을 확대하고 대한민국 국방 AI 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.