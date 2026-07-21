여의도 3배 규모 군사보호구역 해제된다…고성·속초·평택·고양·용산

안규백의 ‘여의도 150배 규모 해제’ 첫 삽

전군주요지휘관회의 발언하는 안규백 국방부 장관<YONHAP NO-6169> 0 안규백 국방부 장관이 1일 서울 용산구 국방부 대회의실에서 열린 2026년 전반기 전군주요지휘관회의에서 발언하고 있다. /연합

국방부가 여의도(2.9㎢)의 약 3배 규모인 8.628㎢의 제한보호구역을 해제한다고 21일 밝혔다. 안규백 국방부 장관이 거론한 '여의도 150배 규모 해제'의 일환으로, 국민권익 증진·지역균형 발전을 위한 취지로 추진된다.이날 국방부는 국민의 권익 증진과 지역균형발전을 위해 여의도 면적의 10배인 약 29.16㎢의 군사시설보호구역 등을 해제·완화한다고 전했다.'군사기지 및 군사시설 보호법'에 따르면 군사시설보호구역은 '통제보호구역'과 '제한보호구역'으로 구분된다. 통제보호구역은 출입·건축 신축이 원칙적으로 금지된다. 제한보호구역은 협의·허가 등을 통해 신축·개발이 가능하다. 비행안전구역은 군용항공기 이착륙 등 안전비행을 위해 국방장관이 지정하는 구역이다.이번에 국방부의 해제·완화 내용을 살펴보면, 우선 고성군·속초시·평택시·고양시·용산구 등 8.628㎢에 대해 제한보호구역을 해제한다. 이는 여의도의 약 3배 규모다. 보호구역을 해제하더라도 작전 수행에 지장이 없는 것으로 판단되는 곳으로 선정했다는 것이 국방부의 설명이다.자세히 살펴보면 강원 고성군·속초시는 고도제한 규제에 따른 주민 재산권 침해·생활 불편 해소를 위해 제한보호구역을 해제한다. 경기 평택시 고덕국제화계획지구 내 탄약고의 탄약 이전 완료에 따라 해제키로 했다. 경기 고양시는 일대 테크노밸리·공공주택 개발여건 보장을 위해 추진된다. 용산어린이정원에 설정된 제한보호구역도 해제한다.또 이미 취락지역이 형성돼 있고 군 작전에 미치는 영향이 경미한 시흥시 군자동 일대(0.017㎢) 통제보호구역을 제한보호구역으로 완화키로 했다. 이밖에도 서울 마포·은평, 고양시, 세종시 등 4곳(20.515㎢)에 대해 비행안전구역이 해제된다.전·평시 지원항공작전기지로 유지 필요성이 없어진 수색비행장을 헬기전용작전기지로 변경하고 비행안전구역 19.82㎢ 규모를 해제를 추진한다. 실제 해제는 올해 하반기 중 관련 시행령 개정에 맞춰 이뤄질 예정이다. 조치원비행장은 조치원·연기비행장 통합 이전사업에 따라 기존 활주로에 대한 비행안전구역 0.695㎢를 해제한다.지난 달 안 장관은 국방부 군사시설 규제개선 정책을 발표하면서 여의도 면적의 약 150배 규모(435㎢)의 제한보호구역을 해제할 것으로 예상된다고 밝힌 바 있다. 이번 국방부의 해제조치는 그 일환이라고 볼 수 있다. 이번 조치는 22일 관보에 고시된 이후 효력이 발생한다.