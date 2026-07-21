닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

비비안, 사랑의 여름나기 진행…2000만원·후원품 기부

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260721010007275

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 07. 21. 09:40

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[이미지] 비비안, 양평 신망원과 '아름다운 동행'…기부금 2000만원·물품 전달
가수 태진아씨(왼쪽)와 박명희 신망원 원장(가운데), 손영섭 비비안 대표가 지난 20일 신망원에서 기부식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. /비비안
비비안은 지난 20일 경기 양평 아동양육시설인 '신망원'을 방문해 아동들을 위한 복지 기금과 여름철 기능성 이너웨어 등 실생활 물품을 전달하는 '사랑의 여름나기' 행사를 진행했다고 21일 밝혔다.

비비안은 기부금 2000만원을 쾌척하고 아이들이 시원하게 무더위를 이겨낼 수 있도록 맞춤형 여름나기 생활용품을 함께 지원했다.

특히 이날 현장에는 비비안의 다양한 사회공헌(CSR) 활동에 뜻을 같이한 가수 태진아씨가 동참했다. 그는 "어려운 환경 속에서도 꿈을 잃지 않고 바르게 자라주는 아이들이 대견하다"며 "아이들의 앞날을 항상 응원하며 지속적인 관심과 사랑이 이어질 수 있도록 함께 힘을 보태겠다"고 전했다.

앞서 비비안은 지난 15일 초복 당일에도 무더위에 지친 아이들을 위해 깜짝 선물을 전달한 바 있다. 전통적인 보양식인 삼계탕 대신 아이들이 가장 좋아하는 메뉴인 '치킨'을 전사적으로 후원하고 나눈 것이다.

박명희 신망원장은 "긴 세월 동안 변함없이 아이들의 든든한 버팀목이 되어준 비비안에 깊은 감사를 드린다"며 "보내주신 온정 덕분에 아이들이 이번 여름도 건강하고 밝게 보낼 수 있을 것"이라고 말했다.

손영섭 비비안 대표는 "앞으로도 복지 사각지대에 놓인 이웃들의 삶을 섬세하게 살피며 상생 경영을 지속 전개해 나갈 것"이라고 강조했다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

월드컵 끝나자 ‘이적 러시’ 본격화, 태극전사들 새 유니폼 입는다

월드컵서 인종차별 피해 호소했던 이노냥, 메시 유니폼 훼손 영상 역풍

사업 포트폴리오 확대 파마리서치…기존 사업 연관된 신사업 박차

후티, 사우디 해상봉쇄 선언…미군, 10일 연속 공습...호르무즈 이어 홍해 확전 위기

“환율안정? 국민들은 고려 안 해”…李, 레버리지 ETF 신속 보완 지시

여의도 3배 규모 군사보호구역 해제된다…고성·속초·평택·고양·용산

올 상반기 檢 미제사건 14만건 돌파…특검·사직에 ‘사건 적체’ 심화

지금 뜨는 뉴스

그냥 지나치기엔 마음 불편한 ‘이 요청’ 어떡하죠?

중국인 수십명이 우르르…인천공항 ‘집단 새치기’ 골치

“AI호황 끝나지 않는다”…TSMC, 美에 148조 추가베팅

상반기 외식 소비 트렌드…“아메리카노·햄버거가 대세”

무심코 차에 둔 이 물건들, 햇볕 뜨거운 여름엔 조심해야