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KCC, 英 ‘판버러 에어쇼’ 참가…항공우주용 접착제 등 공개

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이철현 기자

승인 : 2026. 07. 21. 10:07

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판버러 에어쇼 2026에 참가한 KCC 부스 전경
판버러 에어쇼 2026에 참가한 KCC 부스 전경. /KCC
KCC는 이달 20일~24일까지 영국에서 열리는 '판버러 에어쇼'에 참가해 항공우주용 접착제와 군용 항공기 코팅 기술을 선보인다.

21일 KCC에 따르면 판버러 에어쇼는 세계 주요 항공기 제조사와 방산기업, 항공기 부품 공급업체, 항공기 정비 기업 등이 참가하는 세계적 항공우주 전문 전시회다.

KCC는 이번 전시회에서 항공우주용 접착제 2종과 군용 항공기용 코팅 제품 3종을 공개한다.

대표 제품인 아크릴 접착제 KAA1000은 항공기 너트플레이트를 고정하는 제품으로 금속과 플라스틱 등 다양한 소재를 빠르게 접착할 수 있다. 기존의 용접이나 리벳 체결을 대체할 수 있다.

또한 에폭시 접착제 KEA1000은 항공기 구조물을 접합하면서 부품 사이의 미세한 틈을 메우는 제품이다. 복합재와 금속을 안정적으로 연결할 수 있으며 영하 55℃부터 177℃까지 다양한 환경에서도 우수한 접착 성능을 유지한다.

에폭시 프라이머(MIL-PRF-23377)와 폴리우레탄 도료(MIL-PRF-85285)는 항공기 외부를 부식과 다양한 기상 환경으로부터 보호해 가혹한 운용 환경에서도 우수한 내구성을 유지할 수 있도록 돕는다.

이와 함께 연료탱크 내부 보호 코팅제(AMS-C-27725)는 항공유와 유압유, 엔진오일 등 다양한 화학물질로부터 연료탱크 내부를 보호하는 제품이다. 우수한 내화학성과 접착력을 바탕으로 연료 시스템의 내구성과 신뢰성을 높여준다.

KCC는 이번 판버러 에어쇼를 계기로 글로벌 항공기 제조사와 방산기업, 부품 공급업체 등과의 협력을 확대하고 항공우주 소재 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

KCC 관계자는 "앞으로도 지속적인 기술 개발을 통해 항공우주 소재 분야의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
이철현 기자

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