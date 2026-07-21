방첩사 해체 핑계로 안규백 병적기록 숨기기?…국방부 “관련자료 부존재”

천하람 “방첩사 해체 지시한 자가 안규백, 당장 병적기록 공개하라”

발언하는 천하람 원내대표<YONHAP NO-5374> 0 천하람 개혁신당 원내대표(오른쪽)가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. /연합

국방부가 안규백 장관의 군무이탈 의혹에 대해 국군방첩사령부 해체를 이유로 숨기는 것 아니냐는 비판에 대해 "관련 자료가 부존재했다"고 일축했다.정빛나 국방부 대변인은 21일 서울 용산구 국방부에서 진행된 브리핑에서 이 같이 밝혔다.이날 천하람 개혁신당 원내대표는 SNS를 통해 "방첩사에 안 장관 탈영의혹에 관한 수사·조사 자료 제출을 요청하자 '해체 결정에 따라 보관 기록물을 각 기관으로 인계중이라 인력이 없다'는 이유로 제출이 어렵다고 했다"며 "방첩사 해체를 결정한 사람은 안 장관이다. 방첩사 해체를 핑계삼아 탈영 자료를 숨기고 있는 것 아닌가"라고 비판했다.그러면서 "본인의 의혹을 지우기 위해 방위 출신임에도 국방장관이 되기를 고집하고 방첩사 해체까지 밀어붙인 것 아닌가"라며 "안 장관은 국방위원 당시 네 차례 국방장관 인사청문회에서 병적 관련 자료를 요구했었다. 타인 기록은 철저 검증하자던 자가 정작 본인 기록은 왜 공개하지 못하나. 당장 공개하라"고 지적했다.정 대변인은 "정치인의 발언에 대해 평가하는 것은 부적절하다"면서도 "여러 의원실에서 요청한 자료 존재 여부를 관련 기관에서 확인했으나 '헌병대 수사결과 보고서', '구금 인사명령', '군 판사 체포영장 기록' 등의 자료는 부존재한 것으로 확인돼 그렇게 회신한 것으로 알고 있다"고 말했다.