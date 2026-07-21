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영풍 석포제련소, 지역 어린이들을 위한 ‘2026 하계 어린이 수영장’ 개장

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손강훈 기자

승인 : 2026. 07. 21. 10:59

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조립식 수영장·워터슬라이드 등 운영
지역 주민들의 건전한 여가 문화 조성
사진1. 영풍 석포제련소, 지역 어린이들을 위한 ‘2026 하계 어린이 수영장’ 개장
경상북도 봉화군 석포면 어린이 수영장 개장식에서 임노규 영풍 석포제련소장과 임직원이 기념 촬영을 하고 있다. /영풍
영풍 석포제련소는 방학을 맞이한 지역 어린이들을 위해 '2026년 하계 어린이 수영장'을 노사가 함께 운영한다고 21일 밝혔다.

이번 하계 수영장은 경북 봉화군 석포면 축구장 인근 부지에 마련됐으며, 오는 8월 9일까지 운영될 예정이다.

영풍 석포제련소는 2021년부터 매년 지역 어린이들을 위한 하계 어린이 수영장을 운영해왔으며, 올해도 무더운 여름철을 맞아 안전하고 쾌적한 휴식 공간을 제공하기 위해 수영장 운영을 기획했다. 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 5시까지이며, 매주 월요일은 시설 점검 및 관리를 위해 휴장한다. 향후 기상 여건 등에 따라 운영 기간은 연장될 수 있다.

수영장 부지에는 어린이들이 다채롭게 즐길 수 있는 조립식 수영장과 워터슬라이드가 설치됐다. 또한 여름철 강한 햇빛을 차단할 수 있는 차양막 등 다양한 편의시설이 함께 마련됐으며, 깨끗하고 위생적인 수질 관리를 위해 상수도 급수라인을 별도로 설치해 운영한다.

영풍 석포제련소 노동조합은 임직원 자녀 가운데 방학중인 대학생들을 뽑아 안전요원으로 배치한다. 수영장 운영 기간 동안 안전요원 4명이 수영장에 상주하며 사고 예방과 현장 관리에 만전을 기할 방침이다.

임노규 영풍 석포제련소장은 "이번 하계 어린이 수영장 운영을 통해 지역 어린이들이 안전하고 시원한 시간을 갖기를 바란다"며 "앞으로도 석포제련소 지역 주민들의 복지 향상과 건강한 삶의 여건 조성을 위해 다양한 지역복지 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
손강훈 기자

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