HD현대오일뱅크, 플래그십 스토어 판교서 오픈

'현대엑스티어 판교' 오픈…TOP PAO 제품 선봬

사진 2. 현대엑스티어 판교에서 HD현대오일뱅크 관계자가 방문한 고객에게 프리미엄 엔진오일 제품을 소개하고 있다. 0 현대엑스티어 판교에서 HD현대오일뱅크 관계자가 방문한 고객에게 프리미엄 엔진오일 제품을 소개하고 있다./HD현대오일뱅크

HD현대오일뱅크는 플래그십 스토어 '현대엑스티어 판교'를 오픈했다고 21일 밝혔다.현대엑스티어 판교에서는 HD현대오일뱅크의 프리미엄 엔진오일 라인인 '현대엑스티어 TOP PAO' 제품들을 경험할 수 있다. 현대엑스티어 TOP PAO는 PAO 기반의 100% 합성 엔진오일로 추운 날씨나 고온 주행 환경에서도 안정적인 윤활 성능을 유지하도록 설계됐다. 이를 통해 다양한 주행 환경에서 차량의 엔진 보호와 장기적인 성능 유지에 도움을 줄 수 있다.엔진오일 교환 서비스는 20일부터 네이버 플레이스를 통한 사전 예약 방식으로 운영된다. 특히 30분 내에 엔진오일 교환을 끝내는 '퀵 숍' 서비스를 포함해 슈퍼카 등 고성능·프리미엄 차량 고객도 안심하고 이용할 수 있도록 전문적인 서비스를 제공할 계획이다.현대엑스티어 판교는 경기도 성남시 분당구 대왕판교로에 위치한 자동차 복합문화공간 'PG 311'에 자리하고 있다. 3층 규모의 PG 311에는 차량 랩핑(PPF) 전문점, 카페를 비롯한 커뮤니티 라운지, 레이싱 시뮬레이션 체험 공간 등 자동차 관련 시설이 함께 입점해 방문 고객들이 다양한 자동차 문화를 경험할 수 있다.HD현대오일뱅크 관계자는 "현대엑스티어 판교는 HD현대오일뱅크의 프리미엄 차량용 윤활유 제품을 고객에게 직접 선보일 수 있는 첫 번째 브랜드 전문 공간"이라며 "방문 고객들이 현대엑스티어의 브랜드 가치를 경험하고 다양한 자동차 문화 체험을 할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.한편 HD현대오일뱅크는 2013년 프리미엄 윤활유 전문 브랜드인 '현대엑스티어'를 론칭하며 윤활유 사업에 본격 진출했다. 2025년에는 자회사인 HD현대쉘베이스오일의 그룹 3 윤활기유 공장 증설 투자를 발표하는 등 고부가 윤활유 사업 확장에도 본격적으로 나서고 있다.