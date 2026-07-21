박관열 광주시장 “도시 외형보다 시민 삶 바꾸는 행정에 더 집중”

민선9기 시정구호 '시민과 직통하는 광주' 발표…"현장중심 행정 실천"

박관열광주시장_취임기자회견 0 박관열 광주시장이 21일 시청 순암홀에서 열린 취임 기자회견에서 인사말을 하고 있다. /광주시

경기 광주시가 소통과 성과, 실용을 시정의 핵심 가치로 삼고 시민의 삶을 최우선으로 바꾸는 이른바 '시민 직통 행정'을 본격화한다.박관열 광주시장은 21일 시청 순암홀에서 취임 기자회견을 열고 민선 9기 시정 구호로 '시민과 직통하는 광주'를 발표했다. 행정과 시민을 직접 연결하고 현장 중심의 행정을 실천하겠다는 구상이다.이를 구체화하기 위해 5대 시정 목표로 △바로 통하는 직통 도시 △시민이 행복해지는 도시 △융합으로 커가는 도시 △교통이 뚫리는 도시 △일과 삶이 어우러지는 도시를 제시했다.우선 시는 '직통시장실'과 '달리는 시장실'을 운영해 민원을 신속히 해결하고 현장 중심의 소통을 강화한다. 복지 분야에서는 '복지 내비게이션'을 구축해 선제적 맞춤형 복지를 제공하며 달빛어린이병원과 공공심야약국도 확대 운영할 계획이다.도시 발전 전략으로는 수도권 동남부의 인공지능(AI)·반도체 혁신 거점 조성을 추진한다. AI 스마트시티와 첨단산업을 육성하고 로봇 및 반도체 전문인력 양성 체계를 구축해 산업과 문화가 어우러지는 융합도시를 구현한다는 방침이다. 교통 난제 해소를 위해서는 경강선 출퇴근 셔틀열차 추진, 광주형 올빼미버스 도입, 스마트 교통기술을 활용한 상습 정체구간 개선 등을 시행한다.특히 용인 반도체 국가산업단지 용수 공급 문제와 관련해 규제 감내에 대한 당위성을 강조하며 정부의 책임 있는 투자를 촉구했다.시는 단순한 보상을 넘어 3만 호 규모의 AI 스마트도시 조성, AI·반도체 연구개발 및 인재 양성 기능 유치, 스마트 물 산업 투자 등 광주의 미래를 바꿀 대형 사업을 요구할 계획이다.박 시장은 "민선 9기 광주시는 도시의 외형보다 시민의 삶을 먼저 바꾸는 행정에 집중할 것"이라며 "다음 선거가 아닌 다음 세대를 준비하는 시장으로서 반드시 성과와 결과로 증명하겠다"고 밝혔다.