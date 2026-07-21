2차 종합특검, 180일 수사한다…‘1차 특검 뒤집기’ 성과일까 패착일까

‘서강대교 넘지 마라’ 조성현, ‘전역하겠다’ 강호필, ‘체포조 메모’ 홍장원 등 기소 위기

종합특검연장법 제안설명하는 서영교 법사위원장 0 국회 법제사법위원장인 더불어민주당 서영교 의원이 20일 국회에서 열린 7월 임시국회 제1차 본회의에서 윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안 제안설명을 하고 있다. /연합뉴스

권창영 2차 종합특검팀이 법률상 허용되는 마지막 기간 연장에 성공했다. 그러나 모두 180일이란 시간 동안 어떤 성과를 낼 수 있을지 벌써부터 의문부호가 따라붙는다. 특히 1차 특검(3대 특검)과 상반된 결과를 발표한 사건의 경우 기소에 실패하면 수사력 부족·편파 수사 등 상당한 후폭풍이 예상된다.2차 종합특검의 수사 기간을 다음달 23일까지 연장하는 특검법 개정안이 21일 국회 본회의를 통과했다. 이에 따라 22일 '대통령 관저 이전 특혜' 의혹에 대한 김건희 여사, 23일 '서울~양평고속도로 종점 노선 변경' 의혹의 원희룡 전 국토교통부 장관의 소환 조사 등이 진행될 예정이다.2차 특검은 지난 2월 25일 출범 이후 1차 특검의 미완 사건을 넘겨받아 수사를 계속해 왔다. 현재까지 내란 동조 혐의로 김명수 전 합참의장 등 4명의 군 관계자들을 기소했고, 대통령실 관저 이전 의혹과 관련해서도 김대기 전 대통령 비서실장 등 4명을 재판에 넘겼다.우방국에 계엄을 정당화하는 메시지를 전달한 혐의를 받는 김태효 전 국가안보실 1차장을 구속하는 등 외교·안보 라인을 둘러싼 수사도 확대했다. 관저 이전 수사 가운데 봐주기 감사 의혹을 받는 유병호 감사원 감사위원을 20일 전격 구속하기도 했다.그러나 핵심 수사 상당수가 여전히 진행 중인 만큼 30일 안에 기소로 마무리할 수 있을지는 미지수다. 김 전 합참의장과 김 전 비서실장 의혹을 제외하고 추가로 재판에 넘겨진 사건은 없다. 더구나 2차 특검이 신청한 구속영장 18건 중 7건만이 발부됐을 뿐이다.무엇보다 2차 특검의 가장 큰 특징은 1차 특검과 '정반대'의 결론을 잇달아 내리고 있다는 점이다.우선 군(軍)을 살펴보면, 2차 특검은 조성현 전 육군 수도방위사령부 제1경비단장(대령)을 내란 중요임무 종사 혐의로 입건했다. 12·3 비상계엄 당시 이진우 전 수도방위사령관의 국회 출동 지시에 "서강대교 넘지 마라"고 지시한 주인공이다. 국방부는 국가적 혼란 방지에 기여한 공로로 조 대령에게 훈장까지 수여했다. 조은석 내란 특검 역시 이 점을 참작해 무혐의 처분했다. 그러나 2차 특검은 '조 대령이 이 전 사령관의 지시를 제2특임대대와 제35특임대대 등에 실제로 전달했다'는 점에 주목하고 있다.강호필 전 지상작전사령관도 비슷한 경우다. 내란 특검은 '강 전 사령관이 계엄에 반대하며 전역 의사까지 밝혔다'는 조사 결과를 냈다. 반면 2차 특검은 내란 중요임무 종사 혐의로 강 전 사령관에게 사전구속영장을 청구했다. 그러나 법원은 '범죄혐의에 다툼의 여지가 있다'며 기각했다. 이 밖에 신원식 전 국방부 장관 역시 1차 특검 수사결과와는 다르게 입건된 상태다.국가정보원(국정원)도 홍역을 치르고 있다. 1차 특검은 국정원의 역할을 제한적으로 판단했다. 그러나 2차 특검은 '국정원이 비상계엄 과정에 조직적으로 관여했다'고 보고 조태용 전 국정원장, 홍장원 전 1차장, 김남우 전 기획조정실장 등에 대한 수사를 확대하고 있다. 특히 홍 전 차장은 비상계엄 선포 직후 '국군방첩사령부와 컨택포인트(연락망)를 구축하라'고 지시하고, '미국 중앙정보국(CIA)과 접촉해 비상계엄을 정당화하는 메시지를 전달하라'고 명령한 것으로 지목됐다. 그러나 1차 특검 때만 해도 홍 전 차장은 "싹 다 잡아들여"라는 이른바 윤석열 전 대통령의 '체포조 메모'를 폭로해 비상계엄의 불법성을 고발한 '영웅'으로 칭송받았다.국민의힘 나경원·김기현·권영진·윤상현 의원의 윤석열 체포방해 의혹 역시 1차 특검은 혐의 부족을 이유로 각하했지만, 2차 특검은 특수공무집행방해 혐의를 적용해 다시 입건했다.특검 간 결론이 엇갈리면서 제도적 공백도 드러나고 있다. 2차 특검법 제2조는 수사대상을 17개 항목으로 열거하면서 '그와 관련된 사건'까지 포함하도록 하고 있다. 그러나 다른 특검이 이미 처분한 사건을 다시 입건할 수 있는지, 가능하다면 어떤 요건을 충족해야 하는지는 규정하지 않고 있다. 1차 특검에 참여했던 한 검사는 "동일한 사실관계를 놓고 특검마다 결론이 달라질 경우 수사의 예측 가능성과 법적 안정성이 흔들린다"며 "특검 자체에 대한 국민 신뢰가 저하될 수 있기 때문에 제도적 보완이 시급하다"고 지적했다.