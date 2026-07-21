정용진, 아만과 손잡았다…신세계그룹 미래 먹거리 ‘호텔’

5억 달러 JV로 글로벌 개발 본격화

스타필드 넘어 호텔·레지던스 확장

정용진 톱 0

정용진 신세계그룹 회장이 글로벌 럭셔리 호텔·리조트 브랜드 '아만(Aman)'을 새로운 성장축으로 낙점했다. 신세계프라퍼티가 오코(OKO)그룹과 5억 달러(약 7500억원) 규모의 조인트벤처(JV)를 설립하면서다. 럭셔리 호텔·레지던스 개발 사업은 정 회장이 신세계프라퍼티 대표이사 취임 후 처음 추진하는 대형 프로젝트다. 유통 중심이던 신세계그룹의 미래 사업이 글로벌 호스피탈리티 개발로 확대되는 신호탄이 될 것이라는 평가가 나온다.21일 업계에 따르면 신세계프라퍼티와 오코그룹이 추진하는 글로벌 호텔·레지던스 개발 사업은 아시아·북미 지역을 중심으로 이뤄질 전망이다. JV 설립이 마무리되면 양사는 구체적인 첫 개발 지역 협의에 들어갈 것으로 보인다. 이를 위해 정 회장과 도로닌 오코그룹 회장은 최근 서울 조선팰리스호텔에서 신세계프라퍼티와 오코그룹 간 JV 설립 협약식을 체결했다. 초기 투자금은 5억 달러(약 7500억원)가 투입되며, 양사의 출자 비중은 아직 논의 단계다.오코그룹은 글로벌 럭셔리 브랜드 '아만'과 '자누(Janu)'의 호텔·레지던스 개발을 주관해온 곳이다. 프라이빗 휴양지를 표방하며 태국 푸켓에서 사업을 시작해, 현재 전 세계 21개 지역에서 36개 호텔·리조트·레지던스를 운영하고 있다.특히 아만그룹은 2024년 일본 도쿄에 자누 호텔을 선보이며 아시아 시장 공략에 본격적으로 나선 상황이다. 현재는 두바이와 사우디아라비아, 몬테네그로 등에서도 신규 호텔·레지던스 개발을 동시에 진행하고 있다. 이런 흐름 속에 신세계프라퍼티와의 JV까지 더해지면서 아만의 아시아 지역 확장에도 속도가 붙을 것이란 관측이 나온다.두 그룹의 만남이 주목받는 이유는 신세계그룹의 새로운 미래 성장축이 될 가능성이 크기 때문이다. 그동안 신세계프라퍼티는 '스타필드'를 기반으로 체험형 복합 쇼핑몰을 선보이며 부동산 개발 사업을 성공적으로 추진해왔다. 이번 JV는 스타필드 중심이던 신세계프라퍼티의 개발 영역을 글로벌 호텔·레지던스로 넓히는 첫 시도라는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다.정 회장이 이끄는 신세계프라퍼티 성장도 탄력을 받을 전망이다. 앞서 지난해 정 회장은 이마트와 신세계프라퍼티 대표를 겸직하며 그룹의 복합개발 사업을 직접 챙기기 시작했다. 스타필드 중심의 국내 사업에서 나아가 해외 호텔·레지던스 개발까지 그룹의 부동산 포트폴리오를 넓히는 작업도 본격화하고 있다.정 회장은 "이번 전략적 파트너십은 한국에서 검증된 신세계프라퍼티의 개발 모델이 글로벌 호스피탈리티 시장에서도 효과적으로 적용될 수 있다는 확신을 반영한 것"이라며 "긴밀한 협력과 상호보완을 통해 전 세계 럭셔리 호스피탈리티 시장에 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.