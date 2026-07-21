“일자리 있어도 사람 없다”…추미애 지사, 반도체 소부장 인력·인프라 솔루션 모색

글로벌 장비기업·도내 소부장 간담회…현장 애로사항 직접 챙겨

'공정·혁신·포용' 도정 가치 강조…대·중소기업 동반성장 생태계 조성

추미애 0 추미애 경기도지사가 21일 화성시에 위치한 글로벌 반도체 장비기업 ASM의 혁신제조센터에서 열린 소부장 기업 간담회에서 인사말을 하고 있다. /경기도

글로벌 반도체 패권 경쟁 속에서 경기도가 첨단 산업 육성을 외치고 있지만, 정작 현장 소부장(소재·부품·장비) 기업들은 극심한 인력난과 교통·전력 등 기초 인프라 부족으로 이중고를 겪고 있는 것으로 나타났다.21일 추미애 경기도지사가 화성시에 위치한 글로벌 반도체 장비기업 ASM의 혁신제조센터를 찾아 국내 투자 여건을 점검한 가운데, 함께 열린 도내 소부장 기업 간담회에서는 현장의 절박한 목소리가 쏟아졌다.이날 간담회에 참석한 기업 대표들은 지자체의 단발성 지원책을 넘어선 실질적이고 연속성 있는 사후 관리와 인력 수급 대책을 한목소리로 요구했다.박수진 미코세라믹스 대표는 "청년들은 일자리가 없다고 하지만, 기업 입장에서는 현장 인력을 구하기가 너무 힘든 실정"이라며 "반도체 현장은 첨단 기술을 배울 수 있는 최적의 환경임에도 여전히 '3D 업종'이라는 편견에 갇혀 있어 젊은 층에 어필되지 못하고 있다"고 현장의 애로를 털어놨다.정재학 씨앤원 대표 역시 "경기도와 화성시의 전시회 지원사업이 있지만 단발성 행사에 그쳐 아쉽다"며 "바이어와 지속해서 만날 수 있는 후속 프로그램과 함께, 중소기업의 특성을 고려해 채용 단계부터 재직자 인센티브를 연계하는 실효성 있는 지원이 필요하다"고 지적했다.이 밖에도 현장 참석자들은 기업 접근성을 높이기 위한 교통 인프라 확충, 중소기업에 대한 사회적 인식 개선, 안정적인 전력 수급 문제 해결 등 생존과 직결된 현안들을 건의했다.이 같은 현장의 목소리에 대해 추미애 지사는 "공통적인 애로사항인 인력 확보 문제를 듣고 보니, 자라나는 세대가 고등학교 시절부터 유망한 진로를 탐색하고 꿈을 가질 수 있도록 돕는 행정의 역할이 절실함을 느꼈다"며 학교 방문을 통한 진로 자극 프로그램 추진을 약속했다.이어 추 지사는 "취임 직후 '반도체 초격차 위원회'를 도지사 직속 1호 결재로 처리한 바 있다"며 "기업들이 요구한 전력·용수·교통 등 핵심 인프라 문제를 속도감 있게 해결하고, 대기업과 소부장 기업이 함께 성장할 수 있는 생태계 조성에 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.한편, 추 지사가 방문한 ASM은 네덜란드 알메르에 본사를 둔 세계 10위권의 반도체 장비 기업으로, 경기도는 ASM을 비롯한 글로벌 첨단 기업의 투자가 도내 소부장 기업들의 성장으로 이어질 수 있도록 반도체기술센터 운영 및 미니팹 기반구축 등 지원사업을 이어간다는 방침이다.