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중진공, AI 윤리헌장 선포…‘AI 윤리 준수기관’ 확인마크 획득

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배석원 기자

승인 : 2026. 07. 21. 16:21

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중진공, AI 윤리체계 구축 완료…AI 활용 책임성 강화
(AI로 생성한 이미지) 중진공 AI 윤리헌장
중소벤처기업진흥공단이 인공지능(AI)로 생성한 중진공 AI 윤리헌장 이미지/중진공
중소벤처기업진흥공단(중진공)은 인공지능(AI) 윤리헌장을 수립·선포하고 'AI 윤리 준수기관' 확인마크를 획득했다고 21일 밝혔다.

AI 윤리 준수기관 확인마크는 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 AI의 윤리적 개발·활용과 공공·민간의 책임성 강화를 유도하기 위해 일정 요건을 충족한 기관에 발급한다.

중진공은 기관 전반의 인공지능 전환(AX)이 확대됨에 따라 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 편향, 개인정보 침해, 보안 위협, 투명성 저하 등의 위험을 예방하기 위해 AI 윤리 관리 체계를 단계적으로 마련해 왔다.

먼저 중진공은 지난 7월 AI의 책임 있는 활용을 위한 기본원칙과 임직원의 실천 기준을 담은 '중소벤처기업진흥공단 AI 윤리헌장'을 수립했다. AI 윤리헌장에는 사람 중심 AI 활용, 공정성 확보와 차별 방지, 투명한 운영과 충분한 설명, 개인정보 및 데이터 보호, 안전성과 신뢰성 확보, AI 활용에 대한 책임성 강화 등의 원칙을 담았다.

또 전 부서에 AI 윤리헌장 포스터를 배포하고 사무실과 상담 공간 등에 게시해 임직원이 일상적인 업무 과정에서 AI 윤리 원칙을 지속적으로 인식하고 실천할 수 있도록 했다.

중진공은 관련 부서 임직원을 대상으로 'AI 윤리 및 책임 있는 AI 활용' 교육도 실시했다. 교육 분야에서는 생성형 AI 활용 시 유의사항을 비롯해 개인정보·내부정보 보호 방안, AI 결과물의 편향과 오류 검증 절차, 저작권 및 보안 준수사항 등을 안내했다고 설명했다.

이병철 중진공 부이사장은 "AI 전환은 기술 도입에 그치지 않고 공정성·투명성·안전성 등 윤리원칙이 업무 전반에 정착될 때 비로소 국민의 신뢰를 얻을 수 있다"면서 "이번 AI 윤리헌장 수립을 계기로 향후 AI 서비스의 기획부터 개발·운영까지 전 과정에 윤리기준을 내재화하고 중소벤처기업 현장에도 책임 있는 AI 활용 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.
배석원 기자

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