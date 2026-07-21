외교부 공무원 1만명 신상 털려… “北 배후 가능성 배제안해”

한국 외교관 전체 인원의 신상 정보가 유출된 것으로 추정되는 해킹 사건이 발생했다. 국립외교원 온라인교육시스템에서 일어난 이 해킹 사건으로 외교부 퇴직자는 물론 타 중앙부처에서 재외공관으로 파견된 직원들 정보까지 더해 최대 1만건의 정보가 새어 나간 것으로 추정된다. 사진은 21일 서울 서초구 국립외교원. /연합