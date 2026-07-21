‘野추천 특검’ 명분 챙긴 국힘… 보이콧 풀고 원내투쟁

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 21일 국회 의원회관에서 열린 '우리 주식시장, 이대로 괜찮은가? - 롤러코스터 삼전닉스 레버리지 ETF' 정책토론회에서 인사말을 하고 있다. /이병화 기자