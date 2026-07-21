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정치 국회·정당

국힘 “李 부동산편법 손수 보여줘”

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이체리 기자

승인 : 2026. 07. 21. 17:48

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'17억 근저당' 매도 총공세
정점식 "집권여당=더불어근저당"
나경원 "시세 차익, 청년·신혼에"
장동혁 국민의힘 대표가 21일 국회에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회'·'6·3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회' 연석회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자
국민의힘은 21일 이재명 대통령이 자택을 매도하는 과정에서 매수인 앞으로 17억원대 근저당권이 설정된 것을 두고 "국민 우롱"이라며 총공세에 나섰다. 이 대통령이 거래 경위와 자금 조달 방식 등을 국민 앞에 직접 설명해야 한다고 촉구했다.

장동혁 대표는 이날 페이스북에 "여러모로 대단하다"며 "대출은 다 틀어막고 전세도 없어져야 할 사금융이라더니, 사업자 대출로 집을 사면 처벌한다더니 규제도 본인이 만들고 꼼수도 본인이 만든다"고 비판했다.

장 대표는 이번 거래를 '매도자 대출'로 규정하며 "이제 대출이 안 나온다고 걱정하지 말고 자금 출처 소명에 '더불어근저당'이라고 쓰면 된다"고 했다. 이어 "대통령 집 등기 정리도 끝났으니 장기보유특별공제 폐지도 확실해졌다"며 "시세차익이 20억원이 넘던데 '초과이익'이니 국민과 나누면 어떻겠느냐"고 꼬집었다.

정점식 원내대표도 원내대책회의에서 "집권여당의 당명을 더불어민주당이 아니라 '더불어근저당'으로 바꿔야 할 판"이라며 "갭투자도 투기라고 몰아붙이면서 본인은 외상으로 집을 판 것"이라고 말했다.

정 원내대표는 "이번 일은 규제 일변도 부동산 정책이 시장을 어떻게 왜곡시키는지 보여주는 사건"이라며 "국민에게는 무거운 규제를 부과해 놓고 정작 대통령은 규제를 우회하는 편법까지 손수 보여주는 모순적인 상황"이라고 비판했다. 그는 "노무현·문재인 정부도 부동산 정책 실패로 국민을 힘들게 했지만 이렇게 본인 집 거래로 국민을 우롱한 대통령은 처음 본다"고도 했다.

당 중진들도 일제히 가세했다. 나경원 의원은 "대통령 취임 직전 25억9500만원이던 아파트가 불과 몇 달 만에 29억원에 매도됐다. 자신이 주도한 부동산 규제로 집값을 올려놓고 3억원이 넘는 시세차익을 거뒀다"면서 "민주당이 주장해 온 초과이윤 배분 논리대로라면 시세차익을 무주택 청년과 신혼부부에게 환수해야 한다"고 말했다.

윤상현 의원은 "이번 거래의 경위와 자금 조달 구조가 정부의 부동산 정책 원칙과 어떻게 부합하는지 국민 앞에 직접 설명해야 한다"고 요구했다.
이체리 기자

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