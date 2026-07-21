국힘 시·도당위원장 ‘비당권파’ 바람… 당권파, 신중론속 견제

21일 경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회에서 국민의힘 김은혜 의원이 제9회 전국동시지방선거 경기도의원선거 성남시 제7선거구 선거 및 당선무효소청 건 관련 투표지 검증을 참관하고 있다. /연합