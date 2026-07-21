‘종합특검 연장법’ 與 본회의 단독 처리… 野 “의회 폭거의 날”

21일 국회에서 열린 본회의에서 전날 상정된 2차 종합특검 연장법안(윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안)이 국민의힘이 불참한 채 재석 173인 중 찬성 173인으로 통과되고 있다. /이병화 기자 photolbh@