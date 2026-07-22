떠나자, 즐기자! 지금 당장 필요한 ‘여름 좌표’

신라호텔·롯데免·롯데홈쇼핑·볼빅·롯데百·C온스타일

물놀이 즐기며 영화·공연 감상…제주신라호텔 여름방학 가족 풀캉스 기획

제주신라호텔 0 제주신라호텔./호텔신라

명품 최대 70% 할인, K팝 콘텐츠는 덤…롯데免 '롯면쎄' 온·오프라인 동시 진행

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여름 패션부터 보양식, 디저트까지 '홈캉스 쇼핑'…롯데홈쇼핑 휴가철 특집

롯데홈쇼핑 바캉스 0 롯데홈쇼핑이 여름 시즌 상품 방송을 진행 중이다./롯데홈쇼핑

비거리·스핀 더 좋아졌네…볼빅 프리미엄 우레탄 골프볼 '콘도르 S3·S4'

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쇼핑몰서 시원한 '몰캉스', 휴가템 사고 팝업 체험…롯데百 내달 17일까지 여름 테마전

서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 지하1층 선글라스 매장에서 모델이 상품을 구경하고 있다 0 서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 지하1층 선글라스 매장에서 모델이 상품을 구경하고 있다./롯데백화점

'솔지5' 김고은 리조트룩, 숏폼 뜨며 주문 30억…CJ온스타일 '더엣지' 바캉스 컬렉션

제목 없는 디자인 - 5 0 CJ온스타일 컨템포러리 여성 패션 브랜드 '더엣지'와 스윔웨어 브랜드 '데이즈데이즈'가 협업한 바캉스 컬렉션./CJ온스타일

장마와 태풍이 지나가고 본격적인 무더위가 시작될 전망이다. 길어지는 더위에 지친 몸과 마음을 달래기 위해 여름 휴가 계획을 실행에 옮길 때가 왔다. 올여름에는 색다른 경험으로 내용을 채우는 국내 여행과 합리적인 비용으로 즐기는 실속형 바캉스가 새로운 흐름으로 떠올랐다. 여행업계는 자연 속에서 공연을 즐기고, 물놀이에 음악과 휴식을 접목하는 등 체험 요소를 강화한 콘텐츠로 휴가 트렌드를 이끌고 있다. 항공사와 호텔, 백화점, 홈쇼핑, 패션업계는 여름 휴가 수요를 겨냥한 프로모션과 할인 혜택을 잇달아 선보인다. 부담은 줄이고 만족도는 높이면서 더 알차고 합리적으로 즐기는 휴가의 선택 기준을 제시할 것으로 보인다./편집자주제주신라호텔이 여름방학 성수기를 맞아 가족 단위 고객을 위한 체험형 풀캉스 프로그램을 운영한다. 수영장을 중심으로 어린이부터 부모까지 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 시간대별로 선보일 예정이다.제주신라호텔은 오는 25일부터 8월 16일까지 패밀리 풀을 중심으로 어린이부터 부모까지 함께 즐길 수 있는 다양한 체험형 프로그램을 선보인다고 22일 밝혔다.이번 프로그램은 여름방학 기간 늘어나는 가족 단위 투숙객을 겨냥해 시간대별 체험 콘텐츠를 운영하는 것이 특징이다. 특히 어린이 고객이 직접 참여할 수 있는 프로그램을 대폭 강화했다.대표 프로그램인 'K-POP 라이브 세션'에서는 밴드 공연과 함께 음악을 즐기며 자유롭게 참여할 수 있는 시간을 마련한다. '키즈 챌린지 타임'에서는 고리 던지기와 퀴즈 등 다양한 게임을 진행하고 미션을 완료한 어린이에게 선물을 증정한다.패밀리 풀에서는 애니메이션을 감상하는 '키즈 플로팅 시네마'도 운영한다. 물놀이와 영화 감상을 함께 즐길 수 있는 프로그램으로, 아이스크림을 제공하는 '팝시클 타임'도 함께 마련해 여름 분위기를 더할 예정이다.성인 고객을 위한 프로그램도 준비했다. 아침 시간에는 야외 수영장에서 '아쿠아 모닝 요가'를 진행하며, 저녁에는 '풀사이드 라이브 공연'을 통해 휴양지 분위기를 선사할 계획이다.이와 함께 제주신라호텔은 오는 31일까지 공식 인스타그램에서 숙박권과 더 파크뷰 식사권 등을 증정하는 Endless Pool Day SNS 이벤트도 진행한다.제주신라호텔 관계자는 "여름방학을 맞아 온 가족이 함께 호텔에서 특별한 추억을 만들 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다"며 "머무는 시간 자체가 여행의 즐거움이 될 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.롯데면세점이 여름 휴가철 해외여행 수요를 겨냥해 온·오프라인 할인 행사와 체험형 콘텐츠를 결합한 프로모션을 선보인다. 다음 달 말까지 할인 혜택과 구매 리워드, K팝 콘텐츠를 앞세워 바캉스 시즌 고객 잡기에 나선다는 전략이다.22일 업계에 따르면 롯데면세점은 다음 달 31일까지 여름 시즌 프로모션 '롯면쎄'를 운영한다. 온라인몰과 시내점, 월드타워점, 명동본점, 부산점 등에서 채널별로 차별화한 할인 및 구매 혜택을 제공할 예정이다.우선 시내점에서는 토리버치와 지미추 등 주요 패션 브랜드 상품을 최대 50% 할인하는 행사를 진행한다. 또 화장품·향수와 주얼리·워치, 아이웨어, 전자기기 등 카테고리별 구매 고객에게 사은품을 제공한다.월드타워점은 이달 31일까지 아이웨어 상품을 최대 50% 할인하고, 구매 금액에 따라 화장품 전용 'PRE LDF PAY'를 최대 30만원 지급한다. 명동본점과 월드타워점, 제주점에서는 패션 및 시계·주얼리 구매액에 따라 평일 최대 154만원의 LDF PAY를 제공한다. 부산점은 전 카테고리가 대상이다. 금·토·일에는 결제 카드에 따라 최대 188만원의 LDF PAY를 추가로 받을 수 있는 더블 증정 행사도 운영한다.쇼핑과 함께 즐길 수 있는 K팝 체험 콘텐츠도 마련했다. 월드타워점 8층에서는 다음 달 31일까지 롯데면세점 모델 '킥플립' 갤러리를 운영한다. 인증 사진을 인스타그램에 올리고 1달러 이상 구매한 고객에게는 포토카드를 증정한다. 에스파와 하츠투하츠 관련 핸드프린팅과 포토존 등 K팝 콘텐츠도 함께 선보인다.온라인몰에서는 오는 8월 25일까지 여름 쇼핑 행사 '면세일'을 연다. 랑콤과 바이레도, 질스튜어트, 페레가모, 다이슨, LG프라엘 등 인기 상품을 최대 70% 할인 판매하고, 하루 두 차례 선착순 쿠폰을 지급한다.롯데홈쇼핑이 여름 휴가철을 맞아 바캉스와 홈캉스 수요를 겨냥한 특집 방송을 편성한다. 패션과 뷰티, 보양식은 물론 역시즌 겨울 패션 상품까지 선보이며 계절 수요 공략에 나선다.롯데홈쇼핑은 여행지에서 활용도가 높은 패션 상품과 기능성 뷰티 제품, 여름철 보양식과 디저트 등을 중심으로 특집 방송을 마련했다고 22일 밝혔다.우선 24일 패션 프로그램 '영스타일'에서는 '메종 비오비' 남녀 하프팬츠를 선보인다. 나일론 스판 소재를 적용해 활동성과 착용감을 높였으며, 여행은 물론 일상에서도 활용하기 좋은 것이 특징이다. 같은 날 '슈나이더' 에어 경량 재킷과 자체 패션 브랜드 '조르쥬레쉬', '폴앤조'의 텐셀 혼방 블라우스와 팬츠도 판매한다.여름철 피부 관리 수요를 겨냥한 뷰티 상품도 준비했다. 'AHC 풀 리프트 아이크림 포 페이스'를 비롯해 '세포랩 바이오제닉 에센스', '아이다 마스크팩', '웰라쥬 앰플' 등을 편성해 자외선과 무더위로 지친 피부를 위한 홈케어 제품을 소개한다.집에서 휴가를 보내는 '홈캉스족'을 위한 먹거리도 마련했다. 23일 '빅마마쇼'에서는 국내산 참돔을 활용한 '빅마마 이혜정의 진짜 참돔'을 판매하고, '최유라쇼'에서는 '담꽃 아이스크림'을 단독으로 선보인다. 이어 27일에는 '김영근 제주 메밀면'을, 다음 달 1일에는 '설성목장 삼계탕'과 '설성목장 차돌박이'를 판매할 예정이다.계절을 앞선 역시즌 상품 판매도 진행한다. 25일 패션 프로그램 '엘쇼(L.SHOW)'에서는 '바이브리짓' 양모 재킷과 'LBL' 레더·스웨이드 재킷, '나인웨스트' 롱부츠 등 지난해 호응을 얻었던 겨울 패션 상품을 특별 혜택과 함께 선보인다.국내 기술로 개발된 볼빅의 프리미엄 우레탄 골프볼 '콘도르'가 2년 만에 성능을 강화한 신제품으로 돌아왔다. 비거리와 스핀 컨트롤을 개선하고 라인업을 확대해 골퍼들의 선택 폭을 넓혔다는 설명이다.볼빅은 골프볼 '콘도르 S3·S4'를 2년 만에 새롭게 선보인다고 22일 밝혔다. 콘도르는 2024년 국내 최초로 100% 국산 기술을 적용해 개발한 프리미엄 우레탄 골프볼이다. 이번 신제품은 기존 제품의 기술력을 기반으로 비거리와 스핀 컨트롤 등 경기 성능을 한층 끌어올리는 데 초점을 맞췄다.가장 큰 변화는 우레탄 커버다. 기존 제품보다 두께를 0.1㎜ 줄인 '울트라 플렉스 우레탄 커버'를 적용했다. 얇아진 커버를 통해 볼 스피드를 높이는 동시에 그린 주변에서는 보다 정교한 스핀 컨트롤이 가능하도록 설계했다.골퍼의 플레이 특성에 따라 선택할 수 있도록 S3와 S4의 성능도 차별화했다. 콘도르 S3에는 고밀도 코어를 적용했다. 부드러운 타구감을 유지하면서도 코어가 빠르게 복원되도록 설계해 비거리 성능을 기존 모델보다 높였다. 콘도르 S4는 임팩트 순간 에너지를 두 단계에 걸쳐 증폭시키는 '듀얼 코어' 기술이 특징이다. 강한 비거리 성능과 안정적인 직진성 확보에 중점을 뒀다.제품 구성도 확대했다. 기존 화이트 제품과 함께 '서클라인' 시리즈를 새롭게 선보인다. S3와 S4 서클라인은 각각 4가지 색상으로 출시되며, 공 표면에 360도 듀얼 서클 라인을 적용했다. 퍼팅은 물론 티샷에서도 목표 방향을 보다 쉽게 설정할 수 있도록 에이밍 기능을 강화했다.볼빅 관계자는 "앞으로도 골퍼들의 다양한 플레이 스타일과 요구를 반영한 프리미엄 골프볼 라인업을 지속적으로 확대할 것"이라고 말했다.롯데백화점이 여름 휴가철을 맞아 체험형 콘텐츠와 할인 행사를 결합한 '몰캉스' 프로모션을 선보인다. 경품 이벤트부터 뮤지컬 협업 팝업, 바캉스 특가전까지 마련해 여름철 쇼핑 수요를 공략한다.22일 롯데백화점에 따르면 다음 달 17일까지 전국 백화점과 아울렛, 쇼핑몰 전점에서 여름 테마 행사 '프리즈 더 서머(Freeze the Summer)'를 진행한다. 체험형 콘텐츠와 바캉스 특가전, 경품 이벤트 등을 통해 여름철 실내 쇼핑 수요를 겨냥했다.우선 고객 참여형 경품 이벤트 '프리즈 더 모먼트'를 운영한다. 뮤지컬 '겨울왕국' VIP·R석 티켓을 비롯해 닌자 아이스크림 메이커, 다이슨 허쉬젯 미니 쿨, 쇼핑 할인권 등을 경품으로 제공한다.잠실점에서는 뮤지컬 '겨울왕국'과 협업한 팝업스토어 '프로즌 서머'를 운영한다. 연습실 비하인드 전시와 포토부스, 가챠머신, 캐릭터 MD존 등 다양한 체험 콘텐츠를 선보인다.여름 휴가철 필수 아이템 할인 행사도 준비했다. 오는 8월 말까지 '비비안 웨스트우드'와 '막스마라' 등 인기 브랜드 선글라스를 최대 50% 할인 판매하며, 롯데월드몰에서는 일본 우양산 브랜드 '비코즈' 팝업스토어를 연다.가족 단위 고객을 위한 콘텐츠도 마련했다. 김포공항점을 시작으로 동탄점과 동부산점에서 '슬라임 빙수 페스타'를 열어 슬라임 만들기 체험을 운영한다. 본점 식품관에서는 롯데호텔 셰프가 참여하는 여름 보양식 팝업을, 잠실 롯데월드몰에서는 '안상규벌꿀×디즈니 푸' 팝업도 진행한다.롯데백화점 관계자는 "폭염이 이어지는 여름철 고객들이 쇼핑과 체험을 함께 즐길 수 있도록 다양한 콘텐츠를 준비했다"며 "도심 속에서 시원한 휴가를 즐길 수 있는 공간으로 차별화해 나가겠다"고 말했다.CJ온스타일의 컨템포러리 여성 패션 브랜드 '더엣지(The AtG)'가 스윔웨어 브랜드 '데이즈데이즈(DAZE DAYZ)'와 협업한 바캉스 컬렉션으로 흥행을 이어가고 있다. 휴양지와 일상을 아우르는 리조트룩을 앞세워 누적 주문액 30억원을 돌파했다.CJ온스타일은 올해 3월 선보인 더엣지×데이즈데이즈 캡슐 컬렉션이 이달 기준 누적 주문액 30억원을 돌파했다고 22일 밝혔다.이번 컬렉션은 국내 최초 디자이너 감성 스윔웨어 브랜드인 데이즈데이즈와 협업해 선보인 제품으로, 브랜드의 시그니처 페이즐리 아트워크를 적용한 티셔츠와 팬츠, 스카프를 비롯해 시어 롱 후드 로브 등으로 구성됐다. 휴양지는 물론 일상에서도 착용할 수 있는 리조트룩을 제안한 것이 특징이다.출시 당시 진행한 CJ온스타일 모바일 라이브 방송은 48만 페이지뷰(PV)를 기록했으며, 자체 매출 목표를 80% 초과 달성했다. 방송에는 데이즈데이즈 유혜영 디렉터가 직접 출연해 컬렉션 기획 과정과 스타일링 팁을 소개했다.마케팅 효과도 이어졌다. 넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연으로 인지도를 높인 인플루언서 김고은을 브랜드 앰배서더로 발탁해 제작한 숏폼 콘텐츠는 누적 조회수 1200만회를 기록했다. '김고은 사복 패션'을 주제로 한 콘텐츠는 700만회에 가까운 조회수를 올렸다.숏폼 콘텐츠를 통해 유입된 고객의 객단가는 브랜드 평균보다 약 70% 높았으며, CJ온스타일 앱에서 더엣지를 구매한 20~24세 고객의 주문량은 전년보다 16% 증가한 것으로 나타났다.CJ온스타일 관계자는 "휴가철을 맞아 여행지와 일상에서 모두 활용할 수 있는 바캉스웨어에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "브랜드 협업과 트렌디한 콘텐츠를 결합한 마케팅을 지속 확대해 고객 접점을 넓혀갈 계획"이라고 말했다.