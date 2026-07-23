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‘2026 아레나 마스터즈’ 8월 춘천서 개막… 아마추어 수영인 1300명 출전

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성희제 기자

승인 : 2026. 07. 23. 11:55

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'Beyond the Water' 주제로 기록보다 도전과 완주에 의미


글로벌 스포츠 브랜드 아레나코리아가 오는 8월 8~9일 강원도 춘천국민체육센터 수영장에서 '2026 아레나 마스터즈'를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 대회는 아레나코리아와 강원특별자치도수영연맹이 공동 주최·주관한다. 학생부와 성인부로 나뉘어 전국의 아마추어 수영인 1300명이 참가할 예정이다.

회사 측에 따르면 참가 접수는 시작 후 약 1분 만에 마감됐다.

참가 종목을 모두 마친 선수에게는 완영 메달이 수여된다. 대회는 기록 경쟁뿐 아니라 참가와 완주에 의미를 두는 방식으로 운영될 예정이다.

행사 기간에는 춘천국민체육센터 인근 호반체육관에서 팝업스토어와 경품 이벤트가 진행되며, 참가자를 위한 휴식 공간도 운영된다.

아레나코리아는 올해 대회의 테마를 'Beyond the Water'로 정했다고 설명했다. 회사 관계자는 "수영 기록뿐 아니라 새로운 도전의 의미를 담아 참가자들이 다양한 경험을 할 수 있도록 대회를 준비하고 있다"고 말했다.

아레나코리아는 대한수영연맹 공식 후원사로 선수용 경기복과 수영복 등을 판매하고 있으며, 생활체육 수영 관련 행사를 운영하고 있다.
성희제 기자

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