호반그룹, ‘커넥팅 데이’ 개최…김대헌 사장 “함께 성장하는 기업문화 만들 것”

커넥팅 데이는 그룹 신입사원들이 최고경영진과 소통하며 회사와 조직문화를 이해하고, 공감대를 넓힐 수 있도록 마련한 프로그램이다. 신입사원들의 회사 적응과 소속감을 높이기 위해 기획했다.
이번 행사에는 호반건설, 호반산업, 대한전선, 호반호텔앤리조트, 호반프라퍼티, 대아청과 등 그룹 계열사의 신입사원 약 80명과 경영진이 참석했다. 참석자들은 회사 생활과 업무 경험, 조직문화, 커리어 계획 등에 대해 격의 없이 이야기를 나누며 서로를 이해하는 시간을 가졌다.
김 사장은 커넥팅 데이가 진행되는 동안 신입사원들과 입사 후 경험한 업무와 회사 생활, 앞으로의 목표 등에 대해 대화를 나눴다. 신입사원들의 다양한 의견을 듣고 그룹의 비전과 신입사원들에게 기대하는 역할도 진솔하게 전했다.
김 사장은 평소 구성원들과의 직접적인 소통을 중요하게 생각하며 타운홀 미팅 등 사업 방향과 조직 운영, 현장의 다양한 의견을 공유하는 프로그램을 지속적으로 진행해왔다. 이를 통해 구성원들의 목소리를 경영에 반영하기 위한 소통을 이어오고 있다.
김 사장은 "성장하는 기업은 서로를 이해하고 존중하는 문화에서 시작되며, 호반그룹이 추구하는 '인화단결'의 가치와 맞닿아 있다"며 "앞으로도 구성원들의 다양한 목소리에 귀 기울이고, 서로 신뢰하며 함께 성장하는 기업문화를 만들어 가겠다"고 말했다.
그룹은 커넥팅 데이를 비롯해 타운홀 미팅, 주니어보드 등 구성원들이 자율적으로 참여하고 의견을 제안할 수 있는 다양한 소통 프로그램을 운영하며 상호 존중과 협업 중심의 기업문화를 확대해 나가고 있다.