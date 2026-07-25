‘한국의 갯벌’ 세계유산 확대 등재됐다... 서산·고흥·여수·무안 추가

25일 부산 세계유산위서 결정

"철새 이동 경로의 핵심 서식지"

0 무안 탄도만 갯벌. /한국의갯벌세계유산등재추진단 제공



멸종위기종 철새를 비롯해 2400여 종의 생물이 서식하는 터전인 한국의 갯벌이 세계유산으로서 지평을 넓혔다.



제48차 유네스코 세계유산위원회는 25일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 회의에서 '한국의 갯벌'(Getbol, Korean Tidal Flats) 2단계 확대 등재를 결정했다.



추가되는 갯벌은 충남 서산, 전남 여수·고흥·무안 지역의 갯벌이다.



2021년 서천 갯벌, 고창 갯벌, 신안 갯벌, 보성-순천 갯벌이 세계유산에 오른 지 5년 만에 유산의 범위와 대상을 확대하게 됐다.



세계유산위원회는 "'한국의 갯벌'은 생물다양성과 멸종위기종 보전의 중요성을 다루는 세계유산 등재 기준을 충족한다"고 평가했다.



그러면서 "황해 생태계와 동아시아-대양주 철새 이동 경로의 핵심 서식지로서 국제적으로 중요한 이동성 물새와 다양한 해양 생물의 보전에 기여한다"고 설명했다.



한국의 갯벌은 진귀한 생물종의 보고(寶庫)로 여겨진다.



한반도 서남해안을 따라 이어진 갯벌은 펄, 모래, 암반 등 퇴적 환경이 다채로우며 매년 수백만 마리의 물새들이 머무르는 중요한 서식지다.



한국의 15번째 세계유산이자 2번째 자연유산이다.



한국의갯벌세계유산등재추진단에 따르면 이번에 확대되는 세계유산 구역은 약 2만7천975㏊이며, 유산을 보호하기 위한 완충 구역은 2만4천795㏊에 이른다.



가로림만에 자리한 서산 갯벌은 이번에 확대된 갯벌 중 가장 북쪽에 있다.



해양 생태계의 최상위 포식자인 점박이물범이 정기적으로 찾는 곳으로 저어새, 노랑부리백로, 알락꼬리마도요 등 170여 종의 조류가 확인된다.



여자만 동쪽의 여수 갯벌은 갯게, 붉은발말똥게, 흰발농게 등 멸종위기 야생생물 및 법정보호종 6종을 포함해 다양한 생물종이 서식하고 있다.



고흥 갯벌에는 총 726종의 생물이 살아가는 것으로 알려져 있으며, 두꺼운 미세 펄 갯벌과 다양한 해조류가 어우러져 생태계를 이룬다.



무안 탄도만 갯벌은 신안 갯벌과 함께 물새 서식지로 주목받았으며, 함해만 갯벌은 국제적 멸종위기 조류 17종이 머무르는 터전으로서 가치가 크다.



이들 갯벌이 포함되면서 한국의 갯벌은 ▲ 보성-순천-여수-고흥 갯벌 ▲ 신안-무안 탄도만 갯벌 ▲ 무안 함해만 갯벌 ▲ 고창 갯벌 ▲ 서천 갯벌 ▲ 서산 갯벌로 늘어났다.





추진단은 확대 등재와 관련해 "이동성 물새의 서식 경로를 유기적으로 연결하고 황해 연안 갯벌의 전반적인 보호 체계를 강화해 생태적 연속성을 완성하는 과정"이라고 강조했다.



허민 국가유산청장은 등재 직후 "우리 갯벌의 생물다양성 보전 가치와 유산의 완전성을 한층 강화한 매우 뜻깊은 성과"라고 소감을 밝혔다.



세계유산 갯벌의 대상과 범위가 넓어졌으나 아쉬움도 남는다.



천연기념물 저어새의 번식지로 잘 알려진 강화 갯벌(천연기념물 '강화 갯벌 및 저어새 번식지')을 비롯해 인천·경기 갯벌은 이번에 포함되지 않았다.



인천·부산·화성 지역 시민단체는 최근 벡스코 앞에서 기자회견을 열어 "부산, 인천, 경기 지역 갯벌이 포함되는 3단계 등재가 추진돼야 한다"고 주장하기도 했다.



세계유산위원회 자문기구 역시 심사 결과를 공개하며 "향후 (세계유산 등재 조건인) '탁월한 보편적 가치'(OUV)를 지닌 추가 갯벌을 분석할 것"을 권고했다.



허 청장은 "이번 등재가 서해 생태계와 동아시아-대양주 철새 이동 경로의 보전을 위한 국제 협력을 더욱 확대하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.



한국은 총 17건의 세계유산을 보유하고 있다.



1995년 '석굴암·불국사', '해인사 장경판전', '종묘'를 시작으로 작년에는 '반구천의 암각화'를 대표목록에 올렸다.



내년에는 조선의 수도였던 한양을 방어하기 위해 축조된 '한양의 수도성곽'이 세계유산 등재에 도전한다. 수도성곽에는 한양도성, 북한산성, 탕춘대성 등이 포함된다.



세계유산은 문화유산, 자연유산, 복합유산으로 나뉘며 자문기구인 국제기념물유적협의회(ICOMOS)와 국제자연보전연맹(IUCN) 심사를 거쳐 세계유산위원회에서 결정한다.

