李, 이재용·젠슨황과 ‘샌프란 깐부회동’…건배사는 “우리는 식구다”

이재명 대통령, 글로벌 AI 리더들과 건배 0 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배하고 있다. 오른쪽부터 최태원 SK 회장, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 김용범 정책실장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자./연합뉴스

이재명 대통령, 글로벌 AI 리더 만찬 0 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배하고 있다. 왼쪽부터 최태원 SK 회장, 김용범 정책실장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재명 대통령, 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. /연합뉴스

이재명 대통령, 글로벌 AI 리더 만찬 0 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재명 대통령, 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. /연합뉴스

"위 아 패밀리, 한국식으로 하면 우리는 식구다. 내가 '우리는' 하면 '식구다' 한번 해 주세요.""우리는 식구다!"미국 샌프란시스코를 순방 중인 이재명 대통령은 24일(현지시간) '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석한 글로벌 빅테크 기업 대표이사(CEO)들과 맥주를 곁들인 만찬을 나눴다.젠슨황 엔비디아 CEO가 지난해 10월 방한 시 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등과 이른바 '깐부회동'을 가졌던 것과 비슷한 형식을 빌린 이날 만찬에서 참석자들은 가벼운 농담을 나누며 화기애애한 분위기를 연출했다.이 대통령을 비롯한 참석자들은 격의 없는 대화를 나누면서도 글로벌 인공지능(AI) 산업 발전을 위해 서로 협력하겠다는 의지를 강조했다.이 대통령은 이날 저녁 샌프란시스코만이 보이는 현지 식당에서 젠슨 황 엔비디아 대표이사(CEO), 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회의장이 참석했다.이 대통령은 이 자리에서 "우리 나라에서는 가족이라는 사람들을 식구라고 해요. 식구. 가족을 밥을 같이 먹는 사이라고 한다"며 건배사를 제안했다.이 대통령이 먼저 '우리는'을 외치자 참석자들은 '식구다'를 외치며 버드와이저 병맥주로 웃으며 건배했다.이 대통령은 젠슨 황 CEO에게 "서울의 용산전자상가를 다니던 그 젊은 시절이 정말 큰 에너지원이 됐SI"고물었고 이에 젠슨 황 CEO가 "그렇다"고 답하자 엄지를 들어 올렸다.참석자들은 가벼운 농담을 주고받으며 크게 웃기도 했다.이 대통령이 "(배경훈) 부총리께서 밥(값)을 내신다고"하자 참석자들은 "땡큐" "아이 러브 댓"이라고 답했다.특히 젠슨 황 CEO가 "맥주 한잔 더 마셔도 되냐"고 묻고, 이 자리에 있는 모든 사람에게 맥주를 다 사라고 말하자 이 대통령은 "공무원이라 안 된다"고 하며 크게 웃었다.이에 젠슨 황 CEO가 "코리아 소 리치(한국은 부자다)"라고 하자 이 대통령은 웃으며 "맞는데 공무원이라 안 된다"고 말했다.젠슨 황 CEO가 이 대통령에게 한국의 GDP 성장률 물어보는 모습도 포착됐다.이 대통령은 "작년 하반기부터 내려갔다가 올라갔다"고 하며 이재용 회장 등 기업인들 가리키며 "이분들 덕분이다"라고 하는듯한 제스처를 취하기도 했다.이 대통령은 "잠재성장률 이상으로 올라갈 수 있는 것으로 기대된다"며 "ANF가상승률은 3% 정도인데 AI 반도체 판매가격이 올라가면서 명목상의 지디피 성장률은 올라가는, 수십년 만에 처음"이라고 강조했다.이 회장은 젠슨황 CEO를 바라보며 "땡큐"라고 말했다.이 대통령이 배 부총리가 LG연구원에 있었다고 소개하자, 젠슨황 CEO는 "히 머스트 비 리치(그는 부자일 것이다)"라고 말했다.이에 이 대통령은 "제가 특별히 모셔와서 돈을 못 벌게 됐다"고 웃으며 말했다.청와대에 따르면 이날 만찬은 과학기술정통부가 주재한 행사인 만큼 비용은 과기부가 냈다.이 대통령은 "1년 사이에 너무 많은 것들이 변했다"며 "정말 빠르게 변하고 있다. 속도가 정말 놀라울 정도"라고 말하기도 했다.이날 메뉴로는 피시앤칩스와 칼라마리 튀김, 크랩 케이크, 클램차우더 등이 마련됐다.강유정 청와대 수석대변인은 "만찬에서 이 대통령을 중심으로 글로벌 AI 리더들이 결집한 장면을 통해 글로벌 AI 공급망의 핵심 거점으로 높아진 대한민국의 AI 위상을 전 세계에 각인시키고, '대체 불가 대한민국'의 AI 비전을 강조할 수 있다"고 말했다.