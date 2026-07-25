靑 “삼성·SK, 9500억弗 규모 글로벌 빅테크 물량 수주”

삼성, 브로드컴과 2000억불·SK, 엔비디아 등과 7500억불 수주

현대차그룹·엔비디아, AI 로봇 개발·검증 표준화 기반 공동구축

이재명 대통령, 글로벌 AI 리더들과 건배 0 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배하고 있다. 오른쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK 회장, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 김용범 정책실장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관. /연합뉴스

이재명 대통령의 미국 샌프란시스코 순방 계기에 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 삼성전자와 SK가 총 9500억 달러(약 1375조원) 규모의 반도체 수주를 달성했다.김용범 청와대 정책실장은 이날 샌프란시스코 현지에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 통해 이 같은 내용을 밝혔다.김 실장은 "삼성전자와 브로드컴은 향후 5년간 2000억 달러(290조원) 규모의 첨단 메모리 반도체 공급과 AI 칩 생산을 위한 파운드리 협력 업무협약을 체결했다"며 "SK는 엔비디아 등 글로벌 빅테크 기업들과 향후 5년간 7500억 달러 규모(1085조 원)에 달하는 첨단메모리 반도체의 장기적 공급 협력도 진행하기로 했다"고 전했다.김 실장은 삼성전자와 SK가 수주한 9500억 달러 물량은 "장기 구매 계약 정도로 보면 된다"고 설명했다.AI 데이터센터 협력 성과도 있었다.김 실장은 "국내 기업들과 글로벌 빅테크 기업들은 약 5GW, GPU(그래픽 처리 장치) 약 200만장의 대규모 AI 데이터센터 투자 협력을 추진하기로 했다"고 말했다.SK텔레콤은 엔비디아와 최대 2기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터 구축·확장에 대한 엔비디아의 지원과 함께 최신 GPU 베라루빈 시스템을 우선 할당하는 데 합의했고, 앤트로픽과 국내 GW급 AI 데이터센터 프로젝트 투자·협력을 추진하기로 했다.네이버는 엔비디아와의 전략적 투자 협약을 맺었고 글로벌 투자기업 브룩필드와 인프라 공급 계약을 통해 총 100억달러(약 14조 6000억원) 규모 대규모 글로벌 AI 팩토리를 구축하기로 합의했다.김 실장은 글로벌 빅테크들이 한국 내 AI데이터센터의 신속한 조성을 위해 "인허가를 빨리 받게 해 달라"고 요청했고, 이에 이 대통령은 "저는 행정에서 속도를 중요시 한다", " 속도에 당연히 신경 쓰겠다"고 거듭 말했다고 전했다.반도체, AI 데이터센터와 함께 '3대 메가 프로젝트'의 한 분야인 피지컬 AI와 관련한 성과도 있었다.현대차그룹과 엔비디아가 AI 로봇을 개발·검증할 수 있는 표준화된 기반인 '로봇 레퍼런스 플랫폼'을 공동 구축해 대학·스타트업의 다양한 로봇 개발을 지원하기로 했고, 웨이모와 자율주행차 파운드리 계획을 발표했다.삼성 SDS와 앤트로픽은 AI 신규 시장을 공동으로 발굴하고, AI 엔지니어를 함께 양성하기 위한 전략적 파트너십 계약을 체결했다.