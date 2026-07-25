오픈AI, 이재명 대통령·삼성·SK 연쇄 회동…한국 AI 협력 확대

샘 올트먼, 이재명 대통령 단독 면담

삼성·SK와 AI 인프라·AI 전환 협력 논의

"한국, 글로벌 AI 인프라 핵심 파트너" 강조

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자 발언 듣는 이재명 대통령 0 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자가 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 발언하고 있다./연합

오픈AI가 이재명 대통령과 삼성전자, SK그룹 경영진을 잇달아 만나 한국과의 인공지능(AI) 협력을 확대한다. 정부와 기업을 아우르는 전략적 파트너십을 기반으로 AI 인프라 구축과 산업 전반의 AI 전환을 지원한다는 계획이다.25일 오픈AI에 따르면 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 미국 샌프란시스코에서 이재명 대통령과 단독 면담을 가진 데 이어 샌프란시스코 AI 서밋에 참석했다. 이어 삼성전자와 SK그룹 경영진을 만나 AI 인프라와 장기 협력 방안을 논의했다.오픈AI는 지난해 10월 과학기술정보통신부와 업무협약(MOU)을 체결한 이후 한국의 AI 산업 발전과 차세대 AI 인프라 구축을 위한 협력을 이어오고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스와는 전략적 파트너십을 통해 첨단 메모리 반도체 생산 확대를 추진하고 있으며 한국을 글로벌 AI 인프라의 핵심 파트너로 보고 있다고 설명했다. 특히 아시아·태평양 지역에서 발표한 첫 국가 단위 파트너십이라는 점도 강조했다.협력 범위도 AI 인프라를 넘어 기업과 교육기관, 공공부문으로 확대되고 있다.먼저 삼성전자는 전 임직원을 대상으로 챗GPT와 코덱스를 도입하기로 했으며 서울대학교는 교수와 학생, 교직원에게 챗GPT 에듀를 제공해 AI 활용을 확대하고 있다. 한국전력공사와 한국수자원공사, 기술보증기금 등 공공기관과도 AI 전환을 위한 업무협약을 체결했으며, 인공지능안전연구소와 AI 안전 분야 협력도 추진 중이다.올트먼 CEO는 24일 최태원 SK그룹 회장과 만나 HBM과 D램 등 AI 인프라와 SK그룹의 AI 전환 방안을 논의했다. 이날 이재용 삼성전자 회장과 회의를 열고 HBM과 D램, 첨단 파운드리 등 AI 인프라와 삼성전자의 AI 전환 협력 방안을 협의할 예정이다.올트먼 CEO는 샌프란시스코 AI 서밋에서 "한국 정부가 추진하는 '모두의 AI' 비전에 공감한다"며 "AI 인프라에 대한 과감한 투자가 필요하며, 한국의 AI 인프라 프로젝트는 한국 경제와 국민은 물론 전 세계 AI 발전에도 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.