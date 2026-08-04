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상명대, 소프트웨어 기업 틸론과 교류협약 체결... 인공지능 가상화 분야 협력 추진

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승인 : 2026. 08. 04. 17:44

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협약식 사진. 왼쪽부터 최백준 틸론 대표, 김종희 상명대 총장. 끝.

상명대(총장 김종희)는 지난 3일 서울캠퍼스에서 소프트웨어 기업 틸론과 교류협력협약(MOU)를 체결했다.


이번 협약은 양 기관이 인공지능 가상화 분야에서 기술 협력을 이루고 실무형 인재를 양성해 상생 발전을 도모하기 위해 추진됐다. 인공지능 가상화는 GPU 등 고성능 컴퓨팅 자원이나 AI 모델·데이터를 분할하거나 하나로 묶어 관리하는 기술을 뜻한다.


협약식에는 김종희 상명대 총장과 최백준 틸론 대표를 비롯해 양 기관 주요 관계자들이 참석했다. 이번 협약에 따라 양 기관은 ▲인공지능 가상화 분야 기술 협력 및 공동 연구 ▲GPU 가상화 및 AI 컴퓨팅 인프라 공동 활용 및 교육 인프라 연계 ▲클라우드 인프라 기반 실무형 교육과정 개발 및 운영 ▲AI 분야 우수 인재 발굴 및 채용 연계 등의 영역에서 상호 협력을 이어갈 예정이다. 상명대는 이번 협약을 계기로 급성장하는 AI 산업 수요에 맞춰 교육-실무 간 연계 인프라를 더욱 강화할 방침이다.


김종희 총장은 “우리 대학은 AI를 전 분야에 걸쳐 활용해 혁신형 인재를 양성하는 데 주력하고 있다”라며, “오늘 틸론과의 협약은 AI 시대로의 전환을 대비하는 중요한 발걸음이 될 것”이라고 밝혔다.


한편, 2001년 설립된 틸론은 클라우드 인프라스트럭처 소프트웨어 기업으로서, 가상화 시스템, 클라우드 서비스, 블록체인, 메타버스 가상 오피스 등 다양한 클라우드 소프트웨어를 제작·공급하고 있다.

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