한중도시우호협회, 광저우 한중경제협력센터 개소

한국과 광둥 경제협력 추진

인민대외우호협회 등과도 교류

8cd689aa63c3bf2315aefe7be3bfed7 0 한중도시우호협회의 광저우 한중경제협력센터 개소식./한중도시우호협회.

83cc7cb0b0bc6d728634cf472135459 0 광둥성 광저우시 바이윈구 소재 바이윈메이완을 방문해 황샤오펑 외사부주임과 협력 방안을 논의하는 권기식 한중도시우호협회장./한중도시우호협회.

한중도시우호협회(회장 권기식)는 3일 오후 중국 광둥(廣東)성 광저우(廣州)시 텐허(天河)구 소재 광저우젠궈(廣州建國)호텔 회의실에서 광저우 한중경제협력센터 개소식을 거행했다.협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 4일 전언에 따르면 이날 개소식에는 권회장과 한승훈 한중신에너지산업교류단장, 우샹(吳香) 광저우 한중경제협력센터장 등이 참석했다.권 회장은 개소식 축사에서 "광저우시는 포산(佛山), 둥관(東莞), 선전시를 아우르는 주강삼각주(珠江三角洲)의 경제 중심으로 한국과 다양한 경제협력이 이뤄지고 있다"면서 "한중도시우호협회는 한국과 광둥성, 광저우시와의 경제협력을 위해 다양한 프로그램을 추진하겠다"고 밝혔다.이번 광저우 한중경제협력센터 개소에 따라 한중도시우호협회는 베이징, 상하이(上海), 저장(浙江)성 항저우(杭州), 하이난(海南)성, 광저우 등 중국 주요 5개 도시에 경제협력센터를 운영하게 됐다.권 회장은 이날 오후 코트라 광저우 무역관을 방문해 이지훈 관장과 한중 기업 협력에 대해 대담했다. 이어 이날 저녁 이현덕 세계한인경제무역협회 광저우 지회장, 이용철 광저우 조선족연합회장, 추이웨이( 崔巍) 욱신환경에너지 주식회사 대표 등 광저우 한인 및 조선족 경제계 인사들과 만찬을 함께 하면서 한·광저우 경제협력에 대해 대담했다.권 회장은 4일 오전 중국 광저우시 바이윈(白雲)구 소재 바이윈메이완(白雲美灣)을 방문해 황샤오펑(黃燒峰) 외사부주임 등과 협력방안을 논의했다. 이어 이날 오후 양융(楊勇) 광저우시 인민대외우호협회장과 만나 한·광저우 공공 및 민간교류에 대해 협의했다.