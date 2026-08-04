강균성, 유하진과 결혼 발표…딘딘·장성규 축하 이어져

강균성 0 /강균성 인스타

가수 강균성이 배우 유하진과 오는 10월 결혼한다.강균성의 소속사 S27M엔터테인먼트는 4일 "강균성이 10월 30일 서울 모처에서 유하진과 결혼식을 올린다"고 밝혔다.앞서 강균성은 3일 자신의 인스타그램을 통해 팬들에게 직접 결혼 소식을 알렸다.강균성은 "늘 고마운 노을빛 여러분께"라며 "오랜 시간 함께하며 기쁠 때나 힘들 때나 늘 곁을 지켜주신 여러분 덕분에 저는 많은 사랑을 받으며 살아올 수 있었다. 정말 감사하다"고 팬들에게 인사를 전했다.이어 "여러분께 가장 먼저 전하고 싶은 소식이 있어 이렇게 글을 남긴다"며 "제가 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 10월 30일에 결혼하게 됐다"고 밝혔다.또 "이 소식을 전하는 순간이 조금은 떨리지만 누구보다 먼저 여러분께 직접 말씀드리고 싶었다"며 "늘 변함없이 응원해 주시고 제 삶의 소중한 순간들을 함께해 주셔서 진심으로 감사드린다. 앞으로도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 축복해 주신다면 큰 힘이 될 것 같다"고 팬들의 축복을 부탁했다.강균성의 결혼 소식이 전해지자 동료 연예인들의 축하도 이어졌다.가수 딘딘은 "와 형!!!!! 축하드려요!!!!!"라는 댓글을 남겼고, 방송인 장성규는 "축하드립니다 우리형"이라고 축하 인사를 전했다. 가수 슬리피 역시 "대박 축하드립니다"라며 결혼을 축하했다.