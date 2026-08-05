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강남하이퍼학원 의대관, ‘의대 합격냥 성향 테스트’ 온라인 프로모션

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장안나 기자

승인 : 2026. 08. 05. 16:40

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응답 따라 64가지 고양이 캐릭터 결과 제공 및 유형별 학습 특징 분석 8월 13일까지 진행

이투스에듀는 의대 입시 전문 브랜드 강남하이퍼학원 의대관이 수험생의 학습 성향을 분석하는 참여형 콘텐츠 '의대 합격냥 성향 테스트'를 오는 13일까지 운영한다고 5일 밝혔다.


이번 테스트는 수험생이 자신의 학습 습관과 성향을 점검하고 학습 방향을 살펴볼 수 있도록 기획됐다. 의대 진학을 준비하는 수험생뿐 아니라 자신의 학습 패턴을 확인하고 싶은 누구나 참여할 수 있다.


테스트는 강남하이퍼학원 의대관 공식 홈페이지에서 진행되며 총 12개 문항으로 구성됐다. 참여 시간은 약 3분이다.


응답 결과에 따라 64가지 유형의 '합격냥' 캐릭터 중 자신의 유형을 확인할 수 있으며, 결과 카드는 이미지 형태로 내려받을 수 있다. 테스트 결과를 활용한 인스타그램 공유 이벤트도 함께 진행된다.


학원 측은 테스트 참여자 가운데 추첨을 통해 총 200명에게 배달의민족 모바일상품권(3만원권), 교촌치킨 세트, 올리브영 상품권(1만원권), 맘스터치 싸이버거 세트, CU 모바일상품권(5000원권), 배스킨라빈스 싱글레귤러 등 경품을 제공한다.


또 공식 인스타그램 계정을 태그한 뒤 테스트 결과를 스토리에 공유한 참여자 1000명에게는 선착순으로 비타500을 증정할 예정이다.


당첨자는 오는 14일 발표되며 경품은 8월 중 순차적으로 발송된다. 이벤트는 동일 휴대전화 번호 기준 1회만 참여할 수 있으며, 부정 참여가 확인될 경우 당첨 대상에서 제외된다.


한편 강남하이퍼학원은 통학형 '강남하이퍼학원 의대관'과 기숙형 '강남하이퍼기숙학원 의대관'을 운영하고 있다.

장안나 기자

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