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전남광주통합특별시교육청, 2027학년도 교사 임용 628명 선발 예고

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무안 이명남 기자

승인 : 2026. 08. 05. 11:00

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통합 이후에도 전남·광주 분리 선발
전남광주통합특별시교육청
전남광주통합특별시교육청 전경
전남광주통합특별시교육청이 2027학년도 공립 유치원·초등학교·특수학교와 중등학교 교사 임용시험 선발 예정 인원과 시험 일정을 사전 공개했다.

교육청은 5일 누리집을 통해 '2027학년도 공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 및 중등학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험'의 선발 예정 과목과 인원, 시험 일정을 예고했다고 밝혔다.

2027학년도 교사 임용시험은 통합특별시 출범 이후에도 종전과 같이 전남과 광주 지역을 분리해 선발한다.

유·초등은 유치원 교사 56명(전남 50명·광주 6명), 초등학교 교사 165명(전남 162명·광주 3명), 특수학교(유치원·초등) 교사 32명(전남 21명·광주 11명) 등 총 253명(장애인 포함)을 선발한다.

중등은 교과 258명(전남 240명·광주 18명), 특수(중등) 24명(전남 15명·광주 9명), 비교수교과 93명(전남 66명·광주 27명) 등 31개 과목에서 총 375명(장애인 포함)을 선발할 예정이다.

이번 사전 예고는 선발 예정 과목과 인원 등을 안내하는 것으로, 최종 선발 규모와 시험 세부 사항은 초등은 9월 9일, 중등은 9월 30일 시행계획 공고를 통해 확정된다.

유·초등 응시원서는 9월 28일부터 10월 2일까지 접수하며, 1차 필기시험은 11월 7일, 2차 면접과 수업실연은 2027년 1월 6일부터 8일까지 실시한다.

중등은 10월 12일부터 16일까지 원서를 접수하고, 1차 필기시험은 11월 28일, 2차 면접과 수업실연은 2027년 1월 20일부터 21일까지 진행한다.

시험 관련 세부 사항은 전남광주통합특별시교육청 누리집 '인사·채용·소식-공무원시험'에서 확인할 수 있다.
이명남 기자

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