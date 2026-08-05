“낮 시간대 야외활동 자제를”…안성시, 폭염 비상대응 체제 돌입

취약계층 보호, 생활밀착형 대책 중심 현장대응 강화

김보라안성시장_폭염대책확대간부회의 0 김보라 안성시장이 지난 3일 시청 4층 대회의실에서 폭염대책 확대간부회의를 주재하고 있다. /안성시

경기 안성시가 김보라 시장을 본부장으로 하는 재난안전대책본부를 가동하고 연일 이어지고 있는 폭염 속에서 시민 안전을 확보하기 위한 비상 대응체계에 돌입했다.안성시는 당분간 극한 폭염과 열대야가 지속될 것으로 전망됨에 따라 인명피해 예방을 최우선 과제로 삼고 취약계층 보호와 생활밀착형 대책을 중심으로 현장 대응을 강화하고 있다고 5일 밝혔다.우선 시는 지난 4일 첫 폭염중대경보가 발령된 것과 관련해 이로 인한 피해를 최소화하기 위해 무더위쉼터 야간 연장 운영을 확대했다. 시는 현재 540곳의 무더위쉼터를 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하고 있는데, 폭염특보가 발효될 경우에는 40곳 이상의 운영시간을 오후 10시까지 연장한다.시는 최근 고온다습한 환경 속에서 농촌지역 고령인의 온열질환 사망사고가 잇따르고 있는 데 따른 대응에도 적극 나서고 있다. 무더운 시간대 작업 중지를 당부하고, 충분한 휴식을 권고하는 안내문자를 발송하는 등 세심한 관리를 이어가고 있다.아울러 논밭 근로자, 건설근로자 등 폭염 취약계층 약 3000가구를 대상으로 보온보냉 텀블러, 냉방물품(쿨토시·쿨스카프·쿨타올), 손선풍기, 양우산 등 폭염예방물품을 배부했다. 또한 저소득층 가구를 대상으로 에어컨 설치를 지원해 복지 사각지대 해소에도 힘쓰고 있다.하늘에서도 폭염 대응이 이뤄진다. 안성시는 드론을 활용해 차량 진입이 어려운 논밭, 하천변, 산간 농경지 등 이른바 '폭염 사각지대'를 중심으로 현장 상황을 실시간으로 확인하고 폭염에 장시간 노출된 작업자와 농업인을 신속히 발견해 대응하고 있다.도심 지역의 체감온도를 낮추고 보행자의 온열질환을 예방하기 위한 대응도 병행한다. 주요 교통구간 181개소에는 그늘막을 설치해 보행자가 폭염을 피할 수 있도록 했다. 이와 함께 도로 복사열을 줄이고 도시 열섬현상을 완화하기 위해 살수차량을 운행하고 쿨링포그 및 클린 앤 쿨링로드도 가동 중이다.김 시장은 "폭염으로 인한 인명피해가 발생하지 않도록 모든 행정력을 집중하겠다"며 "낮 시간대 야외활동을 자제하고 충분한 휴식과 수분 섭취 등 폭염 국민행동요령을 실천해주길 바란다"고 당부했다.