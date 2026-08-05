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KSPO, 스포츠 미디어 인재 50명 모집… 온라인 교육도 신설

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천현빈 기자

승인 : 2026. 08. 05. 13:53

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29일부터 주말 8회 교육 과정
영상편집, AI·스포츠 보도 등
현장 실무 중심, 18일까지 접수
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KSPO가 공고한 스포츠 미디어과정. /KSPO
국민체육진흥공단(KSPO)이 스포츠 미디어 분야의 실무 역량을 키울 체육인재를 모집한다.

체육공단은 5일 '2026년 체육인재양성 스포츠 미디어 과정'에 참여할 교육생 50명을 선발한다고 밝혔다. 지난해와 달리 올해는 비대면 교육을 새롭게 마련해 대면 25명, 비대면 25명으로 나눠 교육한다. 지역에 따른 교육 접근성 차이를 줄여 더 많은 체육인이 전문 교육을 받을 수 있도록 한다는 취지다.

교육은 오는 29일부터 다음 달 20일까지 매주 토·일요일 총 8회 진행된다. 스포츠 미디어의 기본적인 이해부터 실제 현장에서 활용할 수 있는 영상 제작과 보도 실무까지 폭넓게 다룬다.

교육생들은 스포츠 미디어의 이해와 최신 트렌드를 비롯해 비디오 촬영 및 영상편집 실습, 인공지능(AI)과 디지털 미디어 활용법, 스포츠 보도의 기초 등을 배운다. 단순 이론 전달에 그치지 않고 미디어 환경 변화에 대응할 수 있는 실무 능력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

특히 올해는 온라인 교육을 병행하면서 지역이나 일정 등의 이유로 기존 대면 교육에 참여하기 어려웠던 체육인들의 교육 기회가 확대될 것으로 기대된다. 스포츠 현장 경험에 미디어 역량을 더해 체육 분야에서 활동할 수 있는 인재를 육성하겠다는 것이 체육공단의 구상이다.

교육 신청은 오는 18일까지 온라인으로 받는다. 자세한 모집 요강과 신청 방법은 국민체육진흥공단 누리집(kspo.or.kr)과 K스포에듀(edu.kspo.or.kr)에서 확인할 수 있다.
천현빈 기자

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