두산퓨얼셀, SOFC 핵심부품 ‘스택’ 첫 수출…창사 이래 최대

두산퓨어셀 0 윤재동 두산퓨얼셀 전무(왼쪽부터)가 스테판 헤르만 리베리온 CEO와 계약체결을 마친 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. /두산퓨어셀

두산퓨얼셀이 고체산화물연료전지(SOFC) 핵심 부품인 스택(Stack)을 자체 양산 기술로 생산해 유럽 시장에 대량 공급한다.두산퓨얼셀은 5일 독일의 선도적인 에너지 전문기업 리베리온과 약 1087억원 규모의 SOFC 스택 공급 계약을 공시했다. 이는 회사 창사 이래 최대 규모의 해외 수출 계약으로 2025년말 연결 기준 매출액 대비 약 23.9%에 해당한다.두산퓨얼셀이 공급하는 제품의 영국 세레스파워와의 기술협력을 바탕으로 상용화한 중저온형 SOFC 스택이다.기존 SOFC가 800℃ 이상 고온에서 작동하는 것과 달리 약 620℃의 중저온에서 구동돼, 높은 전력 효율과 내구성, 운전 안정성을 동시에 확보했다. 상대적으로 낮은 작동 온도는 소재 선택의 폭을 넓히고 부품 수명 확보에 유리하다는 점도 두산퓨얼셀의 경쟁력으로 꼽힌다.리베리온은 가스로 전력을 생산하는 동시에 잉여 전력이 발생하면 수전해 모드로 전환할 수 있는 가역형 발전 설비 전문기업이다. 발전 과정에서 배출되는 이산화탄소를 대기로 내보내지 않고, 고순도로 포집해 탄소 배출을 줄일 수 있다는 점이 특징이다.스택은 2027년 하반기까지 순차적으로 납품된다. 두산퓨얼셀의 SOFC 스택을 탑재한 리베리온의 차세대 연료전지 시스템은 독일 및 유럽 내 친환경 발전 시설에 공급될 예정이다.스테판 헤르만 리베리온 CEO는 "중저온형 SOFC 기술은 리베리온이 양산 단계에 돌입한 고효율 연료전지 시스템의 핵심으로, 이미 여러 현장에 적용 가능성을 확인했다"며 "앞으로 유럽 시장 내에 효율 높은 온사이트 발전 설비 도입이 더욱 가속화될 것으로 기대된다"고 말했다.윤재동 두산퓨얼셀 전무는 "이번 SOFC 스택 수출은 핵심부품 파운드리 사업이 해외 시장에서 실질적인 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 크다"며 "이를 발판으로 북미와 유럽을 포함한 글로벌 고객사 확보에 더욱 속도를 내겠다"고 했다.