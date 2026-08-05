닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 제조

두산퓨얼셀, SOFC 핵심부품 ‘스택’ 첫 수출…창사 이래 최대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260805010001645

글자크기

닫기

김소영 기자

승인 : 2026. 08. 05. 15:32

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

두산퓨어셀
윤재동 두산퓨얼셀 전무(왼쪽부터)가 스테판 헤르만 리베리온 CEO와 계약체결을 마친 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. /두산퓨어셀
두산퓨얼셀이 고체산화물연료전지(SOFC) 핵심 부품인 스택(Stack)을 자체 양산 기술로 생산해 유럽 시장에 대량 공급한다.

두산퓨얼셀은 5일 독일의 선도적인 에너지 전문기업 리베리온과 약 1087억원 규모의 SOFC 스택 공급 계약을 공시했다. 이는 회사 창사 이래 최대 규모의 해외 수출 계약으로 2025년말 연결 기준 매출액 대비 약 23.9%에 해당한다.

두산퓨얼셀이 공급하는 제품의 영국 세레스파워와의 기술협력을 바탕으로 상용화한 중저온형 SOFC 스택이다.

기존 SOFC가 800℃ 이상 고온에서 작동하는 것과 달리 약 620℃의 중저온에서 구동돼, 높은 전력 효율과 내구성, 운전 안정성을 동시에 확보했다. 상대적으로 낮은 작동 온도는 소재 선택의 폭을 넓히고 부품 수명 확보에 유리하다는 점도 두산퓨얼셀의 경쟁력으로 꼽힌다.

리베리온은 가스로 전력을 생산하는 동시에 잉여 전력이 발생하면 수전해 모드로 전환할 수 있는 가역형 발전 설비 전문기업이다. 발전 과정에서 배출되는 이산화탄소를 대기로 내보내지 않고, 고순도로 포집해 탄소 배출을 줄일 수 있다는 점이 특징이다.

스택은 2027년 하반기까지 순차적으로 납품된다. 두산퓨얼셀의 SOFC 스택을 탑재한 리베리온의 차세대 연료전지 시스템은 독일 및 유럽 내 친환경 발전 시설에 공급될 예정이다.

스테판 헤르만 리베리온 CEO는 "중저온형 SOFC 기술은 리베리온이 양산 단계에 돌입한 고효율 연료전지 시스템의 핵심으로, 이미 여러 현장에 적용 가능성을 확인했다"며 "앞으로 유럽 시장 내에 효율 높은 온사이트 발전 설비 도입이 더욱 가속화될 것으로 기대된다"고 말했다.

윤재동 두산퓨얼셀 전무는 "이번 SOFC 스택 수출은 핵심부품 파운드리 사업이 해외 시장에서 실질적인 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 크다"며 "이를 발판으로 북미와 유럽을 포함한 글로벌 고객사 확보에 더욱 속도를 내겠다"고 했다.
김소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기