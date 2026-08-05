‘중국위협론’ 강조한 日 방위백서에 中 강력 반발

국방부 대변인 입장 피력

군사력 확장 위한 구실 주장

日은 中을 '최대 전략적 도전' 규정

clip20260805174444 0 천시 중국 국방부 대변인. 일본이 최근 발간한 방위백서의 내용에 강력 반발했다./중국 국방부 홈페이지.

중국이 지난해 11월 6일 다카이치 사나에 총리의 '대만 유사시 개입' 발언 이후 자국과 끊임 없는 갈등을 겪고 있는 일본이 2026년판 방위백서에서 자국을 '전례 없는 최대의 전략적 도전'으로 규정한 것에 대해 군사력 확장을 위한 구실이라면서 강력히 반발했다.당 기관지 런민르바오(人民日報) 자매지 환추스바오(環球時報)의 5일 보도에 따르면 천시(陳曦) 중국 국방부 대변인은 전날 한 기자의 관련 질문에 "일본의 최신 방위백서는 허위 서술로 가득 차 있다. 주변 안보 위기를 과장하고 이른바 '중국 위협론'을 부추겼다"고 대답했다.이어 "이는 완전히 적반하장 격이다. 일본이 군사력 확장에 대한 제약을 완화하려는 구실에 불과하다"고 주장한 후 "중국은 이에 강한 불만과 단호한 반대를 표한다"고 강조했다. 또 "일본 정부는 방어를 명분으로 '안보 3문서' 개정을 가속하고 방위비를 지속해서 증액하는 한편 장거리 공격 능력을 대대적으로 강화하고 있다"고 지적했다.그러면서 "심지어 방위산업 확대를 경제 성장의 동력으로 포장하고 있다. 군비 증강과 전쟁 준비를 국가 제도와 경제·산업, 사회 여론에 깊이 뿌리내리려 하고 있다"고도 주장했다.이외에 천 대변인은 "일본의 신군국주의가 고개를 들면서 전후 국제질서에 심각한 도전을 하고 있다. 역내 평화와 안정에 실질적인 위협을 가하고 있다"고 일본을 비난하면서 "대만 문제는 중국의 주권 및 영토 완전성과 관련되고 중일 관계의 정치적 기반과도 직결된 사안이다. 넘어서는 안 될 레드라인"이라고도 강조했다.베이징 외교 소식통들의 5일 전언에 따르면 일본 정부는 전날 각의에서 2026년판 방위백서를 채택했다. 중국의 대외 정책과 군사 동향을 일본과 국제사회가 심각하게 우려해야 할 사안이자 '전례 없는 최대의 전략적 도전'으로 규정한 내용이 담겨 있는 백서였다. 또 이 백서는 중국이 국방비를 지속해서 늘리는 동시에 핵무기와 미사일, 함정 및 항공 전력의 현대화를 가속하고 있다고 주장했다. 이외에 중국 항공모함의 태평양 활동과 대만해협 정세, 중국과 러시아의 군사 협력 등 역시 비중 있게 다뤘다.특히 중국군의 대만 주변 군사 활동이 갈수록 빈번해지고 있다면서 일본 주변 안보 환경이 제2차 세계대전 종전 이후 가장 엄중하고 복잡한 상황에 놓여 있다고 평가했다. '중국위협론'이 거론될 경우 거의 경기를 일으킬 만큼 분노하는 중국이 발끈하면서 반발하지 않는다면 이상한 반중 내용을 담고 있다고 해도 괜찮을 듯하다.