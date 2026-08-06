상명대 해외봉사단, 몽골서 교육봉사·문화교류 펼쳐

울란바토르 제10번 국립학교·이더르대 방문

해단식 행사 사진 2 0 상명대학교가 천안캠퍼스 한누리관에서 '2026 하계 대학 자체개발 해외봉사 프로그램' 상명해외봉사단 해외봉사 성과를 공유하고 있다./상명대

상명대학교 학생들이 몽골에서 교육봉사와 문화교류, 환경개선 활동을 펼치며 나눔을 실천했다.상명대는 지난 5일 천안캠퍼스 한누리관에서 '2026 하계 대학 자체개발 해외봉사 프로그램' 상명해외봉사단 해단식을 열고 몽골 해외 봉사활동을 마무리했다고 6일 밝혔다.해단식은 지난 6월 23일부터 지난달 4일까지 몽골 울란바토르에서 진행한 해외 봉사활동을 돌아보고 봉사 성과와 참가자들의 경험을 공유하기 위해 마련됐다.이번 해외봉사단은 학생 32명과 교직원 4명 등 총 36명으로 구성됐다. 봉사단은 울란바토르 제10번 국립학교와 이더르대학교를 방문해 교육봉사와 환경개선, 문화교류 활동을 진행했다.봉사단은 제10번 국립학교 학생들을 대상으로 한국어와 식품·영양, 미술, 체육, 보건·위생, 환경교육 등 다양한 체험형 수업을 운영했다.학생들의 눈높이에 맞춘 프로그램을 통해 자연스럽게 소통하며 배움의 즐거움을 함께 나눴다.또 학교 시설 도색과 벽면 보수, 나무 식재 등 환경개선 활동을 실시해 보다 안전하고 쾌적한 교육환경 조성에도 힘을 보탰다.이더르대학교에서는 현지 학생들과 전통문화를 체험하고 K-팝 공연과 플리마켓 등을 함께 운영하며 양국 학생들이 서로의 문화를 이해하고 교류하는 시간을 가졌다.상명대는 봉사단 파견에 앞서 통합워크숍과 교안 발표·피드백, KUCSS WFK 공동교육, 안전교육 등을 실시하며 현지 상황에 맞는 봉사 프로그램을 준비하도록 지원했다.김종희 총장은 "이번 해외봉사활동은 학생들이 몽골 현지 학생들과 직접 소통하며 교육봉사와 문화교류의 의미를 체험한 뜻깊은 과정이었다"며 "앞으로도 학생들이 국제사회 속에서 나눔과 협력의 가치를 실천하고 글로벌 역량을 키울 수 있도록 해외봉사 프로그램을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.