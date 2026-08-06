부산, 개항 전 한일 외교문서 국역…150년 전 외교 현장 되살아나다

부산사료총서 제33집 '국역조선사무서(6)' 발간

개항 직전 한일 교섭·초량왜관 기록 담아

화면 캡처 2026-08-06 134927 0 "국역조선사무서 6" 표지/제공=부산시

부산이 개항 이전 조선과 일본을 잇는 외교의 최전선이었던 당시의 모습을 담은 한일 외교문서를 우리말로 복원했다. 조일수호조규 체결 직전 부산에서 오간 외교 협상과 무역, 초량왜관의 활동상을 생생하게 확인할 수 있는 사료다.부산시는 부산사료총서 제33집 '국역조선사무서(6)'를 발간했다고 6일 밝혔다.이번 국역본에는 '조선사무서' 제17권부터 제20권까지의 내용을 담았다. 기록 시기는 1872년부터 1873년 4월까지로, 1876년 조일수호조규 체결 이전 부산과 일본 사이에서 진행된 외교와 통상 관련 기록을 수록했다.'조선사무서'는 개항 전후 왜관 관계자들이 작성한 한일 외교문서를 집대성한 자료로, 조선과 일본의 교섭 과정과 동래부의 대일 정책을 살펴볼 수 있는 핵심 사료로 평가받는다.당시 부산은 조선과 일본을 연결하는 외교 거점이었다. 초량왜관에서는 외교 협상과 무역, 인적 교류가 이뤄졌으며, 현장에서 작성된 보고서는 일본 외무성으로 전달됐고, 일본 정부의 지시도 다시 부산으로 내려왔다.문서에는 외교 관계자의 보고서와 일본 외무성 관리들이 주고받은 공문, 당시 일본 최고 행정기관인 태정관의 지시 등이 날짜순으로 정리돼 있다.일본은 1876년 부산총영사관을 설치한 뒤 1867년부터 1874년까지 왜관에서 작성된 외교문서를 연도와 월별로 정리했으며, 전체 분량은 29권에 이른다.이번 국역본에는 일본 외교관의 조선 방문과 초량왜관 관계자들의 활동, 조선과 일본 간 무역을 둘러싼 내용 등이 담겼다. 이를 통해 개항 직전 양국의 외교 협상과 동래부의 대응, 당시 외교 정책이 지역 행정에서 어떻게 집행됐는지를 구체적으로 확인할 수 있다.시는 번역의 정확성을 높이기 위해 근대 국제관계 전문가 2명과 역사학 전공자 2명이 국역과 감수 작업에 참여했으며, 독자의 이해를 돕기 위한 해제도 함께 수록했다.조선사무서 국역 사업은 총 9권으로 추진되며, 시는 2029년까지 전권 발간을 마무리할 계획이다. 국역본은 부산지역 공공도서관에서 열람할 수 있으며, 부산시 누리집의 '부산 지역사 도서관'과 부산광역시사편찬위원회 누리집에서도 내려받을 수 있다.조유장 부산시 문화국장은 "이번 국역본이 개항기 전후 부산항의 역사와 한일 교류사를 연구하는 데 중요한 기초자료가 되길 바란다"고 말했다.