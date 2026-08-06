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정치 청와대

李 “폭염 대응 인프라, 내년 예산 반영 검토…생사 갈려선 안 돼”

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박영훈 기자

승인 : 2026. 08. 06. 14:27

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폭염도 국가 재난…李 “취약계층 보호에 행정력 집중”
이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-3745>
이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 6일 사상 최악의 폭염과 관련해 "사실상 국가적 기후재난상황"이라며 정책 대응 수준과 속도를 최대치로 끌어올리라고 지시했다. 주거·용수시설·전력망·폭염 대응 시설 등 생활 인프라 개선 방안을 내년 예산안에 반영하는 방안도 검토하라고 주문했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 제42차 수석·보좌관회의에서 폭염 대응 상황을 점검하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "사상 최악의 폭염이 전국을 뒤덮고 있다"며 "그 어느 때보다 높은 긴장감을 가지고 정책 대응의 수준과 범위, 속도를 최대치로 끌어올려야 한다"고 말했다.

이어 "현재 최우선 과제는 국민의 생명과 안전을 지키는 일"이라며 "폭염재난 대응에 집중해 달라"고 당부했다.

이 대통령은 폭염이 국민 생활과 지역 경제에 미치는 영향도 짚었다. 특히 전통시장의 경우 냉방시설 부족으로 여름철 손님이 크게 줄어 해마다 어려움을 겪고 있다며 관련 설비 구축에 신경 써야 한다고 밝혔다.

이 대통령은 "뉴노멀이 된 기후재난상황에 맞게 주거, 용수시설, 전력망, 폭염 대응 시설 같은 인프라 개선에 힘을 모아야겠다"며 "이에 대한 계획을 내년 예산안에 반영하는 방안도 검토해주길 바란다"고 했다.

또 "어디에 살고, 어디에서 일하느냐에 따라 국민의 생사가 좌우되는 일이 생겨서는 안 된다"고 했다.

이 대통령은 취약계층과 야외 노동자 보호를 주문하기도 했다. 이 대통령은 "모든 재해는 언제나 어려운 처지에 있는 국민에게 더 큰 위협으로 다가온다"며 "고시원, 쪽방촌, 비닐하우스 등 취약시설 거주민과 공사 현장, 농어촌, 주차장 등에서 일하는 노동자 안전에 가용 행정력을 집중하라"고 말했다.
박영훈 기자

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