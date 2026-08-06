닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

앤트로픽도 AI칩 자체 개발…삼성 파운드리, ASIC 시장 확대 기회 잡나

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260806010002072

글자크기

닫기

이지선 기자

승인 : 2026. 08. 06. 15:17

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

자체 칩 설계와 멀티 전략 전망
삼성 파운드리, ASIC 기반 고객 확대 기대감
삼서전자 화성캠퍼스
삼성전자 화성캠퍼스./삼성전자
미국 AI 스타트업 앤트로픽이 생성형 AI 모델 '클로드(Claude)'에 최적화한 자체 반도체 개발을 공식화하면서 삼성전자 파운드리 사업 확대 가능성에 관심이 쏠린다. 앤트로픽은 사내 반도체 설계 조직을 꾸리고 엔지니어 채용에 나섰으며, 생산은 외부 파운드리에 맡길 것으로 전망된다. 시장에서는 삼성전자가 위탁생산 후보로 거론되고 있다.

6일 업계에 따르면 앤트로픽은 전날 클로드 구동에 최적화한 맞춤형 AI 반도체 개발 계획을 공개했다. 하드웨어와 AI 모델을 공동 설계해 클로드의 처리 속도와 효율성을 높인다는 방침이다.

앤트로픽은 반도체 설계 경험을 갖춘 엔지니어 채용에 나서는 등 자체 개발에 속도를 내고 있다. 다만 첨단 AI 반도체 생산에는 대규모 투자와 고도의 제조 기술이 필요한 만큼, 실제 양산은 전문 파운드리를 통한 위탁생산 방식이 유력하게 거론된다. 업계에서는 삼성전자가 주요 후보 중 하나로 검토될 가능성에 주목하고 있다.

앞서 미국 IT 전문매체 더인포메이션은 앤트로픽이 삼성전자를 위탁생산 파트너 후보로 고려하고 있다고 보도한 바 있다. 삼성전자는 첨단 공정 기반 파운드리 역량뿐 아니라 HBM 등 고성능 메모리와 첨단 패키징 기술을 함께 보유하고 있어 AI 반도체 공급망 전반을 아우를 수 있다는 점이 경쟁력으로 꼽힌다.

AI 기업들의 자체 AI 가속기(ASIC) 개발 확대는 삼성전자 파운드리 사업에도 새로운 성장 기회가 될 전망이다. ASIC은 특정 AI 연산에 최적화해 설계할 수 있어 범용 GPU 대비 전력 효율과 비용 경쟁력을 확보할 수 있다. 특히 엔비디아 GPU 중심의 AI 반도체 시장에서 비용 부담과 공급 제약이 커지면서 빅테크를 중심으로 맞춤형 칩 확보 움직임이 확대되고 있다.

삼성전자는 이미 AI 반도체 분야에서 고객 기반 확대에 속도를 내고 있다. 테슬라 차세대 AI 칩 'AI6' 생산을 수주한 데 이어 브로드컴과도 차세대 AI 반도체 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 브로드컴의 AI 가속기 설계 역량과 삼성전자의 메모리·파운드리·첨단 패키징 기술을 결합해 AI 반도체 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

앤트로픽까지 고객군에 추가될 경우 삼성전자는 기존 스마트폰·PC 중심이었던 파운드리 고객 구조에서 벗어나 AI 데이터센터용 반도체 분야로 영역을 확대할 수 있다. 부진이 이어졌던 파운드리 사업의 회복 계기로 작용할 수 있다는 기대도 나온다.

삼성전자는 지난 실적설명회에서 파운드리 부문의 흑자 전환이 가까운 시일 내 가능할 것으로 전망했다. AI 시장 성장에 따라 'AI 반도체 원스톱 솔루션' 경쟁력이 향후 고객 확보의 핵심 요소가 될 것으로 보인다.

다만 앤트로픽은 자체 칩 개발 이후에도 엔비디아 GPU와 구글 TPU, 아마존웹서비스(AWS)의 '트레이니엄(Trainium)', AMD 등 기존 반도체 공급망을 유지한다는 방침이다. 자체 반도체는 기존 멀티칩 전략을 보완하는 수단으로 활용할 계획이다.
이지선 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

삼성·SK하이닉스, 美 규제 위험 분산…中 장비·주주환원·美 상장 ‘3중 카드’

이란·오만, 호르무즈 항로 좌표 합의…60일 재개방안, 이란 통제권 문턱 넘을까

李대통령 “과거 관습 탈피해 비상한 해법으로 주택 공급 해법 마련”

트리니티항공, SSC 모델 선언…“고객 맞춤형 항공사로”

“트럼프, 탄약 부족 문제로 헤그세스 질책”…美 국방부 “재고 고갈 사실 아냐”

韓 삼전닉스 라이벌 臺 TSMC 생산량 폭발 전망

[마켓파워]한화 3세 독립경영 시동…김동원 금융 홀로서기 시나리오는

지금 뜨는 뉴스

‘저탄고지’는 지났다…건강 식사로 뜨는 ‘파이버 맥싱’

한화 세계불꽃축제 9월 5일 조기 개최…韓·美·英 참가

진화한 ‘8세대 아반떼’ 계약 시작…풀옵션 가격이 무려

제주서 스노클링 즐겼는데…닷새 뒤 온몸에 발진, 무슨 일?

“무슨 말이 하고 싶은데?”…은근히 싫어하는 말버릇7