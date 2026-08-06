앤트로픽도 AI칩 자체 개발…삼성 파운드리, ASIC 시장 확대 기회 잡나

자체 칩 설계와 멀티 전략 전망

삼성 파운드리, ASIC 기반 고객 확대 기대감

삼서전자 화성캠퍼스 0 삼성전자 화성캠퍼스./삼성전자

미국 AI 스타트업 앤트로픽이 생성형 AI 모델 '클로드(Claude)'에 최적화한 자체 반도체 개발을 공식화하면서 삼성전자 파운드리 사업 확대 가능성에 관심이 쏠린다. 앤트로픽은 사내 반도체 설계 조직을 꾸리고 엔지니어 채용에 나섰으며, 생산은 외부 파운드리에 맡길 것으로 전망된다. 시장에서는 삼성전자가 위탁생산 후보로 거론되고 있다.6일 업계에 따르면 앤트로픽은 전날 클로드 구동에 최적화한 맞춤형 AI 반도체 개발 계획을 공개했다. 하드웨어와 AI 모델을 공동 설계해 클로드의 처리 속도와 효율성을 높인다는 방침이다.앤트로픽은 반도체 설계 경험을 갖춘 엔지니어 채용에 나서는 등 자체 개발에 속도를 내고 있다. 다만 첨단 AI 반도체 생산에는 대규모 투자와 고도의 제조 기술이 필요한 만큼, 실제 양산은 전문 파운드리를 통한 위탁생산 방식이 유력하게 거론된다. 업계에서는 삼성전자가 주요 후보 중 하나로 검토될 가능성에 주목하고 있다.앞서 미국 IT 전문매체 더인포메이션은 앤트로픽이 삼성전자를 위탁생산 파트너 후보로 고려하고 있다고 보도한 바 있다. 삼성전자는 첨단 공정 기반 파운드리 역량뿐 아니라 HBM 등 고성능 메모리와 첨단 패키징 기술을 함께 보유하고 있어 AI 반도체 공급망 전반을 아우를 수 있다는 점이 경쟁력으로 꼽힌다.AI 기업들의 자체 AI 가속기(ASIC) 개발 확대는 삼성전자 파운드리 사업에도 새로운 성장 기회가 될 전망이다. ASIC은 특정 AI 연산에 최적화해 설계할 수 있어 범용 GPU 대비 전력 효율과 비용 경쟁력을 확보할 수 있다. 특히 엔비디아 GPU 중심의 AI 반도체 시장에서 비용 부담과 공급 제약이 커지면서 빅테크를 중심으로 맞춤형 칩 확보 움직임이 확대되고 있다.삼성전자는 이미 AI 반도체 분야에서 고객 기반 확대에 속도를 내고 있다. 테슬라 차세대 AI 칩 'AI6' 생산을 수주한 데 이어 브로드컴과도 차세대 AI 반도체 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 브로드컴의 AI 가속기 설계 역량과 삼성전자의 메모리·파운드리·첨단 패키징 기술을 결합해 AI 반도체 경쟁력을 강화한다는 구상이다.앤트로픽까지 고객군에 추가될 경우 삼성전자는 기존 스마트폰·PC 중심이었던 파운드리 고객 구조에서 벗어나 AI 데이터센터용 반도체 분야로 영역을 확대할 수 있다. 부진이 이어졌던 파운드리 사업의 회복 계기로 작용할 수 있다는 기대도 나온다.삼성전자는 지난 실적설명회에서 파운드리 부문의 흑자 전환이 가까운 시일 내 가능할 것으로 전망했다. AI 시장 성장에 따라 'AI 반도체 원스톱 솔루션' 경쟁력이 향후 고객 확보의 핵심 요소가 될 것으로 보인다.다만 앤트로픽은 자체 칩 개발 이후에도 엔비디아 GPU와 구글 TPU, 아마존웹서비스(AWS)의 '트레이니엄(Trainium)', AMD 등 기존 반도체 공급망을 유지한다는 방침이다. 자체 반도체는 기존 멀티칩 전략을 보완하는 수단으로 활용할 계획이다.