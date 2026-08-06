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[포토] 폭염 속 취약계층 현장 살피는 박준희 관악구청장

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정재훈 기자

승인 : 2026. 08. 06. 14:40

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박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문
박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 대한성공회살림터에 마련된 폭염 대비 시설 현장을 방문해 폭염 취약계층 어르신들께 선풍기 등 생필품을 전달하며 안전을 살피고 있다. /정재훈 기자
박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 대한성공회살림터에 마련된 폭염 대비 시설 현장을 방문해 폭염 취약계층 어르신들께 선풍기 등 생필품을 전달하며 안전을 살피고 있다. 박 구청장은 연일 이어지는 폭염 속에서 취약계층의 안전을 살피기 위해 아동 공동생활가정, 노숙인 자활시설, 장애인 보호작업장, 생수 냉장고, 폭염 취약 어르신 가정 등 6개소의 폭염 대응 상황을 점검하고 현장의 목소리를 청취했다.

박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문
박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 대한성공회살림터에 마련된 폭염 대비 시설 현장을 방문해 폭염 취약계층 어르신들께 선풍기 등 생필품을 전달하고 안전을 살피고 있다. /정재훈 기자
박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문
박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 대한성공회살림터에 마련된 폭염 대비 시설 현장을 방문해 폭염 취약계층 어르신들께 선풍기 등 생필품을 전달하고 안전을 살피고 있다. /정재훈 기자
박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문
박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 봉천동 은천동 마을마당에서 운영중인 '강감찬 샘물' 나눔터를 찾아 구민들에게 시원한 생수를 직접 제공하고 있다. /정재훈 기자
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박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 봉천동 은천동 마을마당에서 운영중인 '강감찬 샘물' 나눔터를 찾아 구민들에게 시원한 생수를 직접 제공하고 있다. /정재훈 기자
박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문
박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 신림동 한 취약계층 어르신 가정을 방문해 생활용품 등을 전달하고 건강 상태를 살피고 있다. /정재훈 기자
박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문
박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 신림동 한 취약계층 어르신 가정을 방문해 생활용품 등을 전달하고 건강 상태를 살피고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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