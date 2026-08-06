[포토] 폭염 속 취약계층 현장 살피는 박준희 관악구청장

박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문 0 박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 대한성공회살림터에 마련된 폭염 대비 시설 현장을 방문해 폭염 취약계층 어르신들께 선풍기 등 생필품을 전달하며 안전을 살피고 있다. /정재훈 기자

박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문 0 박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 대한성공회살림터에 마련된 폭염 대비 시설 현장을 방문해 폭염 취약계층 어르신들께 선풍기 등 생필품을 전달하고 안전을 살피고 있다. /정재훈 기자

박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문 0 박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 대한성공회살림터에 마련된 폭염 대비 시설 현장을 방문해 폭염 취약계층 어르신들께 선풍기 등 생필품을 전달하고 안전을 살피고 있다. /정재훈 기자

박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문 0 박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 봉천동 은천동 마을마당에서 운영중인 '강감찬 샘물' 나눔터를 찾아 구민들에게 시원한 생수를 직접 제공하고 있다. /정재훈 기자

JHA_7745 복사 0 박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 봉천동 은천동 마을마당에서 운영중인 '강감찬 샘물' 나눔터를 찾아 구민들에게 시원한 생수를 직접 제공하고 있다. /정재훈 기자

박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문 0 박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 신림동 한 취약계층 어르신 가정을 방문해 생활용품 등을 전달하고 건강 상태를 살피고 있다. /정재훈 기자

박준희 관악구청장, 폭염 대비 취약계층 시설 방문 0 박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 신림동 한 취약계층 어르신 가정을 방문해 생활용품 등을 전달하고 건강 상태를 살피고 있다. /정재훈 기자

박준희 관악구청장이 6일 서울 관악구 대한성공회살림터에 마련된 폭염 대비 시설 현장을 방문해 폭염 취약계층 어르신들께 선풍기 등 생필품을 전달하며 안전을 살피고 있다. 박 구청장은 연일 이어지는 폭염 속에서 취약계층의 안전을 살피기 위해 아동 공동생활가정, 노숙인 자활시설, 장애인 보호작업장, 생수 냉장고, 폭염 취약 어르신 가정 등 6개소의 폭염 대응 상황을 점검하고 현장의 목소리를 청취했다.