닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 교육·행정자치

정부, AI 기본사회·평생일자리 ‘숙의공론화’ 본격 착수

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260806010002123

글자크기

닫기

김보영 기자

승인 : 2026. 08. 06. 15:18

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

AI 기본사회·평생 일자리·모두의 토론회…3개 의제 선정
화면 캡처 2026-08-06 150347
지난달 28일 정부서울청사에서 열린 공공갈등 공론화운영위원회 민간위원 위촉식에서 한성숙 국무총리(좌측 여섯번째) 등 민간위원들이 기념촬영을 하고 있다/행정안전부
정부가 인공지능(AI) 전환에 따른 기본사회와 세대 상생 일자리, 생활밀착형 정책 등 주요 의제 3건을 확정하고 관계부처와 국민과 함께 논의하는 숙의공론화에 착수한다.

국무조정실은 정부의 공공정책 수립·추진 과정에서 숙의와 참여에 기반한 사회적 대화를 통해 갈등을 예방·완화하고 정책 의사결정을 지원하기 위해 숙의공론화 플랫폼을 운영한다고 6일 밝혔다.

이번에 선정된 공론화 의제는 인공지능(AI) 전환에 따른 기본사회 공론화, 세대 상생·평생 일자리,모두의 토론회 등 3건이다.

먼저 기본사회위원회가 추진하는 'AI 전환에 따른 기본사회 공론화'는 AI 전환 과정에서 국민의 기본권을 보장하고 AI 성장의 편익을 사회 전반에 고르게 배분하기 위한 정책 방향을 논의한다.

성장 가능성과 양극화 위험을 균형 있게 살펴보고 소득보장과 기본서비스, 일자리와 미래노동, 재원 마련 및 재투자·재분배, AI 보편적 활용 등을 주요 의제로 다룬다.

국민숙의단과 정책의제기획단이 참여하는 숙의 과정을 거쳐 오는 9~10월 전문가 발제와 토론을 진행하고 11월 초 정책의제 제안서를 최종 마련할 예정이다.

경제사회노동위원회는 '세대 상생·평생 일자리'를 주제로 지속가능한 일자리 체계와 생애 전반의 안정적인 일자리 기반 마련 방안을 논의한다.

논의는 '모든 세대가 함께하는 지속 가능한 일자리 체계'와 '생애 전반에 걸친 안정적인 일자리 기반 마련'을 중심으로 국민 숙의를 통해 일자리 핵심 과제와 실행 방안을 발굴할 계획이다.

행안부가 추진하는 '모두의 토론회'는 국민 생활과 밀접한 정책을 주제로 국민이 직접 토론하고 정책 개선 방안을 제안하는 범부처 정책 소통 프로그램이다. 초기 운영을 거쳐 국민 생활과 관련된 주제를 지속적으로 발굴해 운영할 방침이다.

정부는 의제별 공론화 결과를 종합해 연말까지 정책 권고안을 마련하고 공공갈등 공론화운영위원회 심의를 거쳐 최종 확정할 예정이며 공론화 과정에서 생산된 자료는 국무조정실과 관계기관 홈페이지를 통해 공개한다.





김보영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

삼성·SK하이닉스, 美 규제 위험 분산…中 장비·주주환원·美 상장 ‘3중 카드’

이란·오만, 호르무즈 항로 좌표 합의…60일 재개방안, 이란 통제권 문턱 넘을까

李대통령 “과거 관습 탈피해 비상한 해법으로 주택 공급 해법 마련”

트리니티항공, SSC 모델 선언…“고객 맞춤형 항공사로”

“트럼프, 탄약 부족 문제로 헤그세스 질책”…美 국방부 “재고 고갈 사실 아냐”

韓 삼전닉스 라이벌 臺 TSMC 생산량 폭발 전망

[마켓파워]한화 3세 독립경영 시동…김동원 금융 홀로서기 시나리오는

지금 뜨는 뉴스

‘저탄고지’는 지났다…건강 식사로 뜨는 ‘파이버 맥싱’

한화 세계불꽃축제 9월 5일 조기 개최…韓·美·英 참가

진화한 ‘8세대 아반떼’ 계약 시작…풀옵션 가격이 무려

제주서 스노클링 즐겼는데…닷새 뒤 온몸에 발진, 무슨 일?

“무슨 말이 하고 싶은데?”…은근히 싫어하는 말버릇7