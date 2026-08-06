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경기신보, 남양주 이전 후 첫 워크숍…소상공인·기업 맞춤형 금융지원 확대

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수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 08. 06. 16:36

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민선 9기 '공정·혁신·포용' 기치…AX 기반 디지털 보증·맞춤형 컨설팅 강화
'4S 전략' 구체화…포용적 금융 공급·재무 안정성 확보로 민생 회복 총력
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경기신용보증재단이 6일 남양주 정약용도서관에서 시석중 이사장을 비롯한 임직원 및 지점장 등 50여 명이 참석한 가운데 '2026년 제3차 경영전략 워크숍'을 열고 하반기 정책금융 지원 방안을 논의하고 있다. /경기신용보증재단
경기신용보증재단(경기신보)이 남양주 본점 시대를 맞아 도내 중소기업과 소상공인을 위한 현장 중심의 정책금융 지원을 대폭 강화한다.

경기신보는 6일 남양주 정약용도서관에서 시석중 이사장과 임직원, 지점장 등 50여 명이 참석한 가운데 '2026년 제3차 경영전략 워크숍'을 열고 하반기 민생 경제 회복 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 워크숍은 지난달 27일 본점 일부 부서의 남양주 이전 이후 처음 개최된 전략 회의로, 경기북부 지역과의 연계를 강화하는 한편, 민선 9기 경기도정의 핵심 가치인 '공정·혁신·포용'에 발맞춰 도내 자영업자와 기업이 체감할 수 있는 실질적 지원책 마련에 집중했다.

경기신보는 '4S 전략'을 통해 도내 기업의 체질 개선과 성장 지원에 나선다. 추진 전략은 △소상공인·중소기업 매출 회복을 돕는 '민생회복 Support' △AX(인공지능 전환) 기반 맞춤형 보증과 컨설팅을 제공하는 '미래성장 Scale-up' △지역사회 협력 중심의 '열린경영 Synergy' △데이터 기반 리스크 관리인 '내부혁신 Smart' 등 4가지 축으로 추진된다.

특히 이번 회의에서는 금융 수요자의 편의성을 높이기 위한 구체적 실행 방안이 다각도로 다뤄졌다. 주요 논의 과제는 △디지털 보증 확대 및 절차 간소화 △고객 맞춤형 금융·비금융 연계 컨설팅 고도화 △폐업·연체 기업 대상 선제적 구상채권 감축 지원 △출연금 확대를 통한 지속 가능한 보증 재원 확보 등이다.

경기신보는 이번 워크숍에서 도출된 현장 의견을 하반기 사업 계획에 즉시 반영해 보증 체계를 고도화하고, 자금난을 겪는 도내 민생 현장에 정책금융을 신속히 공급할 방침이다.

시석중 경기신보 이사장은 "현장의 목소리를 바탕으로 도민과 기업이 실제로 체감할 수 있는 해법을 만드는 것이 중요하다"며 "경기도의 핵심 정책과 연계한 맞춤형 금융지원을 통해 도내 기업들의 든든한 버팀목 역할을 다하겠다"고 말했다.
엄명수 기자

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