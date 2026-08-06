중고마켓 통해 고용한 일일 가사도우미, 모친 유품 귀금속 훔쳐 달아나

노원서, 절도 혐의 20대 남성 입건

정확한 경위 조사 뒤 송치 방침

clip20260806163003 0 서울 노원경찰서. /아시아투데이DB

일일 가사도우미로 일하며 귀금속을 훔쳐 판 20대가 경찰에 붙잡혔다.서울 노원경찰서는 절도 혐의로 20대 남성 A씨를 지난 5일 입건했다고 6일 밝혔다.A씨는 지난 2일과 3일 서울 노원구에 위치한 피해자 B씨의 집 장롱 안에 보관돼 있던 B씨 어머니의 유품 진주목걸이와 금반지, 금팔찌 등 귀금속과 현금 등을 훔친 혐의를 받는다.A씨는 지난 1일 중고거래 플랫폼 '당근마켓'에서 일일 가사도우미를 찾는 B씨에게 접근해 의뢰를 받고 다음 날 3시간 가량 B씨의 집을 청소한 뒤 일당을 받았다. 이후 B씨가 청소 상태가 만족스럽지 않다고 항의하자 A씨는 3일 B씨 집을 다시 찾아 1시간 가량 청소하고 갔다.그 이튿날 B씨는 장롱에 보관해둔 귀금속 상자가 사라진 것을 알아채 A씨에게 연락했다. B씨는 당초 어머니 유품을 돌려받을 수 있다면 경찰에 신고하지 않겠다고 했으나, A씨가 이미 귀금속을 금은방에 팔고 일부는 녹여버려 되찾을 수 없다고 하자 결국 경찰에 신고했다.A씨는 경찰 조사에서 사채업자에게 빛 독촉을 받는 등 개인적 채무에 시달리다 범행을 저질렀다는 취지로 진술했다고 전해졌다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 경위를 조사한 뒤 송치할 방침이다.