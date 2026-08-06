중고마켓 통해 고용한 일일 가사도우미, 모친 유품 귀금속 훔쳐 달아나

정확한 경위 조사 뒤 송치 방침
서울 노원경찰서는 절도 혐의로 20대 남성 A씨를 지난 5일 입건했다고 6일 밝혔다.
A씨는 지난 2일과 3일 서울 노원구에 위치한 피해자 B씨의 집 장롱 안에 보관돼 있던 B씨 어머니의 유품 진주목걸이와 금반지, 금팔찌 등 귀금속과 현금 등을 훔친 혐의를 받는다.
A씨는 지난 1일 중고거래 플랫폼 '당근마켓'에서 일일 가사도우미를 찾는 B씨에게 접근해 의뢰를 받고 다음 날 3시간 가량 B씨의 집을 청소한 뒤 일당을 받았다. 이후 B씨가 청소 상태가 만족스럽지 않다고 항의하자 A씨는 3일 B씨 집을 다시 찾아 1시간 가량 청소하고 갔다.
그 이튿날 B씨는 장롱에 보관해둔 귀금속 상자가 사라진 것을 알아채 A씨에게 연락했다. B씨는 당초 어머니 유품을 돌려받을 수 있다면 경찰에 신고하지 않겠다고 했으나, A씨가 이미 귀금속을 금은방에 팔고 일부는 녹여버려 되찾을 수 없다고 하자 결국 경찰에 신고했다.
A씨는 경찰 조사에서 사채업자에게 빛 독촉을 받는 등 개인적 채무에 시달리다 범행을 저질렀다는 취지로 진술했다고 전해졌다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 경위를 조사한 뒤 송치할 방침이다.