보건소·공공병원에 AI 진료지원…지역의료 공백 메운다

공중보건의 미배치 보건지소 내년 1083곳 늘어

영상판독·진료기록·만성질환 관리 AI 패키지 보급

응급환자 이송·건강기록 공유까지 AI 활용 확대

2026040201010002283 0 노인들이 한 공원에서 산책을 하고 있다./연합

정부가 보건소부터 공공병원까지 지역 의료현장에 인공지능(AI) 진료지원 체계를 구축한다. 의료진이 부족한 지역에 영상판독과 진료기록, 만성질환 관리를 돕는 AI를 보급하고 응급환자 이송과 공공병원 진료체계도 연결한다는 방침이다.보건복지부는 6일 국무총리 주재 제12차 국가정책조정회의에서 이 같은 내용의 'AI 기본의료 전략'을 확정했다. 이번 전략은 '생명을 지키는 AI, 모두가 누리는 의료혁신'을 목표로 3대 전략과 12대 과제로 구성됐다.정부가 AI 도입에 나선 것은 취약지 의료인력 감소에 따른 것이다, 실제 공중보건의가 배치되지 않은 읍·면 보건지소는 지난해 730곳으로 전체의 59.5%를 차지했다. 그 결과 2027년에는 미배치 보건지소가 1083곳, 86.9%까지 늘어날 것으로 전망된다. 이에 따라 앞으로는 건강증진 기능이 중심인 기관에서 만성질환 관리와 급성기 악화 예측, 개인 건강정보를 활용한 질병 예측 기능을 제공한다. 건강검진 결과와 생활습관을 분석해 질병 발생 가능성을 예측하고 필요한 검진도 안내한다. AI 시스템은 지역보건의료정보시스템과 연계하고, 의료진을 대상으로 사용법과 오류 대응 교육도 실시한다.의료취약지의 내과·외과·산부인과·소아청소년과 의원에는 '일차의료 AI 패키지' 도입을 위한 바우처를 지원한다. 내과에는 당뇨·고혈압 등 만성질환 검사 해석과 건강관리 기능을, 외과에는 엑스레이·초음파 판독 기능을 제공한다. 산부인과는 태아 초음파 판독을, 소아청소년과는 영유아 검진과 연계한 성장·발달 관리를 지원받는다. 섬·산간·벽지에서는 AI 기반 비대면 재택협진도 시범 운영한다. 방문간호사가 모바일 의료기기로 측정한 환자 정보를 AI로 분석하고, 이상 징후가 발견되면 원격지 의사와 연결해 진료받도록 하는 방식이다.응급환자 이송에도 AI를 활용, 올해 하반기 대구에서 환자 상태와 병원별 진료 역량을 실시간으로 분석해 적정 병원을 추천하는 '응급 통합 AI 플랫폼'을 시범 적용하고, 2027년 하반기 경북으로 확대할 계획이다.이밖에 노후화된 지방의료원 전산시스템도 클라우드 기반 병원정보시스템으로 교체하며, AI가 활용할 의료데이터 기반도 마련할 예정이다. 이를 토대로 2027년부터 국내 임상데이터와 독자 AI 기술을 활용한 '한국형 의료 AI' 개발에 착수한다. 또 AI 오진과 환각, 개인정보 유출을 막기 위한 안전장치도 마련할 예정이다.정은경 복지부 장관은 "AI는 지역·필수·공공의료의 공백을 메우고 국민의 생명을 지키는 도구"라며 "전국 어디서나 국민 모두가 AI 의료혁신을 체감할 수 있도록 전략을 차질 없이 이행하겠다"고 말했다.