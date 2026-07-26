410조 실리콘밸리 자본, K-벤처에 쏠린다

중기부, '실리콘밸리 벤처투자 밋업' 개최

세콰이어·a16z 등 3천억 달러 운용 TOP 6 VC 총출동

국민연금, 글로벌 VC와 MOU…"한국 AI·로봇에 투자 확대"

1 0 노용석 중기부 제1차관.

총 운용자산(AUM)만 3000억 달러(약 410조원)에 달하는 세계 최대 실리콘밸리 톱(TOP) 벤처캐피털(VC)들이 한국 벤처·스타트업(신생 벤처기업) 생태계를 향해 공격적인 투자를 예고했다.중소벤처기업부는 현지시간 25일 미국 샌프란시스코 실리콘밸리에서 이재명 대통령이 주재하는 '실리콘밸리 벤처투자 밋업'을 개최했다.이날 현장에는 엔비디아와 구글 등에 초기 투자한 세콰이어 캐피탈을 필두로 앤드리슨 호로위츠(a16z), 제너럴 캐털리스트, 코슬라 벤처스, 라이트스피드 벤처 파트너스, 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠(NEA) 등 실리콘밸리를 대표하는 거물급 VC 6개사가 자리를 함께했다.1부 행사에서는 국민연금공단과 실리콘밸리 6대 VC 간의 투자협력 양해각서(MOU) 체결식이 진행됐다. 샌프란시스코 사무소를 기반으로 현지 네트워크를 다져온 국민연금은 이번 협약을 발판 삼아 우량 투자처를 발굴하고, 국내 유망 스타트업의 해외 자금 유치를 다각도로 지원할 방침이다.이어 열린 2부 라운드테이블에서는 한·미 벤처투자 생태계의 연계와 글로벌 스케일업 방안이 집중 논의됐다. 참석한 글로벌 투자 거물들은 한국 스타트업이 보유한 인적 자원과 기술적 역량에 깊은 신뢰를 드러냈다.마틴 카사도 앤드리슨호로위츠(a16z) 파트너는 "이미 20개가 넘는 한국계 기업에 투자했으며 최근 한국사무소 설립을 추진하고 있다"면서 "한국이 가진 세계적 수준의 하드웨어·제조 역량이 미국의 소프트웨어·인공지능(AI) 기술과 결합한다면 양국 시장 모두에 거대한 기회가 될 것"이라고 진단했다.비노드 코슬라 코슬라벤처스 회장 역시 "벤처자본은 우수한 인재가 집중된 곳으로 흘러가기 마련인데, 한국은 독보적인 인재 강국"이라며 "한국에 대한 투자 비중을 지속적으로 늘려갈 것"이라고 밝혔다. 아울러 "실패를 자산으로 삼는 포용적 문화가 자리 잡는다면 스타트업의 성장 속도는 한층 가속화될 것"이라고 제언했다.인공지능과 로보틱스, 바이오 등 첨단 원천기술 분야를 향한 긍정적 평가도 잇따랐다. 헤먼트 터네자 제너럴캐털리스트 대표는 "한국은 최고 수준의 자동화 로봇 생산 기반을 갖추고 있어 해당 분야 스타트업의 성장 가능성이 높다"고 짚었으며, 토니 플로랜스 NEA 대표는 "트웰브랩스, 리벨리온 등 독보적인 기술력을 갖춘 한국 스타트업을 주목하고 있으며 추가적인 투자 기회를 지속해서 모색하고 있다"고 전했다.노용석 중기부 제1차관은 "글로벌 시장을 주도하는 톱 VC들이 한자리에 모여 한국 생태계와의 협력안을 논의한 것은 우리 스타트업의 세계 진출에 있어 중요한 분기점"이라며 "글로벌 기준에 부합하는 투자 환경을 조성하고 현지 시장 안착을 위한 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.