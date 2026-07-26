닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

피서, 멀리 갈 필요 있나요…“가까운 광명동굴서, 더 저렴하게”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009265

글자크기

닫기

광명 주성식 기자

승인 : 2026. 07. 26. 11:01

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

광명시, 성인 방문객 대상 입장료 최대 40% '지역화폐'로 환급
광명동굴
광명동굴 내부 모습. /광명시
경기 광명시가 본격적인 여름 휴가 시즌을 맞아 교통정체 걱정 없이 절반가량 할인된 저렴한 비용으로 '서늘한' 관광을 즐길 수 있는 기회를 제공한다.

광명시는 지역 대표 관광지 중 한 곳인 광명동굴을 방문하면 입장권의 최대 40%를 지역화폐(광명사랑화폐)로 환급한다고 26일 밝혔다.

시에 따르면 환급은 27일부터 광명동굴 성인 입장권을 정상가로 구매하는 경우 이뤄진다. 광명시 외 거주자는 성인 입장료 1만원을 결제하면 지류형 광명사랑화폐 3000원권을, 광명시 거주자는 5000원을 결제하면 2000원권을 돌려받을 수 있다. 환급은 정상가 구매자에 한하며, 할인·감면 대상자와 단체 입장객은 제외된다.

실물 광명사랑화폐 카드가 없는 관광객도 별도의 발급 절차 없이 지급 받은 지류형 광명사랑화폐를 '지류형 광명사랑화폐 가맹점'에서 바로 사용할 수 있어, 광명동굴 방문이 인근 음식점과 카페, 상점 등 지역 소상공인 매장 이용으로 이어지는 지역경제 선순환 효과가 기대된다.

박승원 시장은 "지역화폐 환급으로 입장료 부담을 덜어 더 많은 관광객이 광명동굴을 찾는 마중물이 되길 바란다"며 "광명동굴 방문이 지역상권 소비로 이어져 관광과 지역경제가 함께 성장하는 선순환 구조를 만들 수 있도록 상생 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.
주성식 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

후티, 사우디 석유 수출로 타격…미군 공습 멈춘 사이 ‘중동 제2 전선’

2.7억 육사 양성비, 서울대 2배 넘는데…3사는 자퇴율 폭증에 임관율 ‘회복 불가’ 추락

젤렌스키 “러, 북한군 3만명 추가 파병 추진”…북 실전 경험 축적, 한국 등 아시아에 위협

청주 코스트코 땅값 논란, 누구에게 책임 있나…예고된 갈등

이란, 영국에 “美 군사작전 지원하면 정당한 공격 대상 될 것”

피서, 멀리 갈 필요 있나요…“가까운 광명동굴서, 더 저렴하게”

김정은, 북한 첩보망 ‘획기적 강화’ 지시…북·러·중 정보전 연대 노린다

지금 뜨는 뉴스

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략

영크크, 테무인간, 샤갈…2026 신조어 몇개나 아시나요?

‘허위사실 유포 혐의’ 박수홍 형수, 항소심서 벌금 1200만원 선고

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은